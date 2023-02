Ils racontent leur vie en dessous du seuil de pauvreté, avec moins de 1097 euros par mois

Comment est-il possible de se loger, de se nourrir, de se vêtir quand on vit en dessous du seuil de pauvreté ? C'est à dire avec moins de 1097 euros par mois ?

C'est la question que s'est posée France Bleu Occitanie à la lecture des chiffres publiés hier par l'INSEE.

La Région Occitanie est l'une de plus pauvres de France, elle se classe juste derrière la Corse, les Hauts-de-France et Provence-Alpes-Cote-d'Azur. En Occitanie 960 000 personnes vivent avec moins de 1097 euros par mois, auxquelles il faut ajouter - c'est la nouveauté du calcul de l'INSEE - 490 000 personnes qui vivent dans le halo de pauvreté entre 1097 et 1280 euros par mois, soit environ une personne sur 10.

Chômeurs, familles monoparentales et familles nombreuses particulièrement exposés

Selon l'INSEE "les populations à la limite de la pauvreté ont des caractéristiques voisines de celles en situation de pauvreté. Les familles monoparentales sont particulièrement concernées. Dans ces familles, le parent seul est une femme dans huit cas sur dix".

La pauvreté monétaire, cette Toulousaine d'une cinquantaine d'années qui souhaite garder l'anonymat, la subit depuis deux ans. France Bleu Occitanie la croise alors qu'elle sort de la Caisse d'Allocations Familiales, cela fait deux ans qu'elle est au RSA : "je vis avec mon fils avec 332 euros par mois, il est étudiant, je vais aux Restos du Coeur, au Secours Populaire, quand je n'ai plus rien je demande aux voisins, et quand les gens qui savent que je n'ai pas les moyens m'invitent, je repars avec les restes. "

Il y a aussi les 275 euros de pension de réversion que cette femme touche mais c'est insuffisant pour se loger : "le loyer je ne peux pas le payer, j'ai demandé une aide à l'assistante sociale et j'attends, mais comme on m'a coupé le téléphone je n'ai pas reçu le papier à remplir."

Aux soucis matériels, s'ajoutent ceux des factures, pour le moment cette femme échelonne ses dettes par tranche de 20 euros. Nous n'en saurons pas plus, elle tourne sur les boulevards et s'engouffre dans le métro.

Cynthia, un enfant de 4 ans et 1050 euros pour vivre

Cynthia, elle, est demandeuse d'emploi de 29 ans, elle est aussi la mère d'un enfant en bas âge et sait bien ce que "fin de mois difficile signifie" : "je suis parent isolée, j'ai 395 euros d'APL et 655 euros de RSA, c'est très dur, mais on essaye de faire avec".

Ses trucs ? : "je marque tout dans un cahier, je suis très organisée, je n'achète jamais rien d'inutile, je paye 186 euros de loyer de ma poche, ma facture de téléphone est à 40 euros, gaz et électricité 170 euros, pour la nourriture je fais mes courses à Aldi, à Lidl, je fais avec mes parents ou des fois mon ex-mari me ramène des trucs à la maison, ça m'aide, mais c'est pas une vie."

En l'absence de prestations sociales, 290 000 personnes à la limite de la pauvreté en Occitanie passeraient sous le seuil de pauvreté.