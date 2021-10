Ils recherchent désespérément un médecin : à Villiers-en-Plaine les habitants se mobilisent

Depuis six mois, les habitants de Villiers-en-Plaine, dans les Deux-Sèvres, n'ont plus de médecin dans leur commune. Une situation qui pause de vrais problèmes de santé aux habitants qui se sont rassemblés samedi 23 octobre pour tenter d'attirer de nouveaux soignants.

Depuis mars et le départ du seul médecin de la commune, les 1800 habitants de Villiers-en-Plaine, dans les Deux-Sèvres n'ont plus de médecin. Pour y remédier, depuis une semaine tous se mobilisent. Une vidéo est en préparation et samedi 23 octobre ils se sont retrouvés pour construire un stéthoscope géant. Composée d'objets en tout genre, la structure est abstraite mais l'objectif bien concret : se démarquer pour enfin trouver un ou deux nouveau médecins.

Des répercussions médicales réelles

Fait de tables, de tentes et d'objets du quotidien en tout genre, le stéthoscope n'est pas des plus reconnaissables mais l'action est très symbolique. Avec son groupe de pompiers volontaires, Arnaud vient d'y ajouter un lit de consultation : "Pour montrer qu'on est intéressés qu'il y ait un médecin sur la commune et en faire venir un, on espère", explique-t-il. Membre de l'association de marche de la commune, Sylvie a elle déposé ses bâtons et son t-shirt floqué. "Je n'ai plus de médecin traitant depuis six mois et c'est difficile parce que je suis traitée pour la tension donc il me faut absolument un renouvellement tous les mois", détaille la marcheuse.

Risque d'engorgement des urgences

Comme beaucoup, Sylvie se retrouve donc "à chercher à droite à gauche et à appeler SOS Médecin". Une situation que déplore Lucy Moreau, la maire du village. "Il y a une mère qui m'a expliqué qu'elle n'avait pas réussi à trouver un rendez-vous médical pour son bébé qui avait de la fièvre, ça n'est pas normal et ça risque de continuer à engorger toujours plus les urgences de Niort."

Villiers-en-Plaine qui avait jusqu'ici toujours eu un médecin, met tout en œuvre pour attirer des volontaires. Un tout nouveau cabinet médical est en préparation, une vidéo de promotion de la ville aussi. Et enfin, les élus vont essayer de faire passer le stéthoscope géant dans le Livre Guinness des Records.