Ils refusent d'appliquer le pass sanitaire : deux présidents de clubs de sport de Tulle démissionnent

Les présidents des clubs de handball et de volleyball de Tulle ont démissionné. En cause l'obligation du pass sanitaire pour accéder aux équipements sportifs. Ils ne veulent pas en assumer le contrôle, ni la responsabilité pénale.

A Tulle il est obligatoire d'avoir son pass sanitaire pour accéder à tous les équipements sportifs, même s'ils accueillent moins de 50 personnes. Un arrêté municipal a été pris en ce sens. Une obligation qui passe mal. Les deux présidents des clubs de volley et de hand de la ville ont décidé du coup de démissionner de leur fonction.

Ne pas cautionner le chantage

"Je ne me vois pas refuser l'entrée à la pratique sportive à un enfant qui ne pourrait pas présenter le pass" explique Damien Morisot, président démissionnaire du Handball Club de Tulle. Et plus encore, les deux ex-présidents ne cautionnent pas cette sorte de chantage autour du pass. "Je ne voudrais pas qu'un enfant soit uniquement motivé pour se faire vacciner juste pour jouer au handball" précise Damien Morisot. Sans compter que le contrôle du pass engagera la responsabilité pénale des dirigeants. "Moi je suis président de club pour le plaisir, souligne Boris Gibiat, du Volley Tulle Naves. Je ne veux pas que le pass sanitaire soit ma seule préoccupation en ayant peur en plus d'éventuelles sanctions."

Des clubs désertés par les bénévoles et les joueurs

Qui plus est l'obligation du pass sanitaire pour accéder aux gymnases et autres salles de sports aura des conséquences pour les clubs assure Boris Gibiat. "On a environ la moitié de nos membres actifs et dirigeants qui n'ont pas le pass et qui ne souhaitent pas avoir de pass. Ce qui fait que concrètement on perd la moitié de nos bénévoles". Et le VTN va perdre aussi des jeunes ajoute l'ancien président. "J'ai été contacté par des parents qui ne souhaitent pas que leur enfant soit vacciné. Donc ne prendront pas de licence". Ils seraient déjà 7 ou 8 dans ce cas. "Les conséquences de l'application de ce pass vont être désastreuses" craint Boris Gibiat qui ajoute que le club de volley de Tulle a aussi un salarié qu'il ne pourrait pas garder si la situation devenait trop critique.