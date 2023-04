Ils représentent la région sur les réseaux sociaux : rencontre avec trois influenceurs du Nord Franche-Comté

Ils font rire les internautes avec leurs sketchs et leur accent, donnent des conseils de mode et partagent leur quotidien. Sur les réseaux sociaux, une poignée de créateurs de contenu sont fiers de mettre en avant notre territoire. France Bleu Belfort Montbéliard est allé à la rencontre du Haut-Saônois Flooz flooz la fripouille (50 000 abonnés sur Tiktok) et des Belfortains Prisca (95 000 abonnés sur Instagram) et Kimo (70 000 abonnés sur TikTok).

Son dada à lui : s'amuser de son accent haut-saônois. A grand renfort de courtes vidéos humoristiques, Flooz flooz la fripouille se met en scène. De l'authenticité et pas de chichi, c'est ce que recherchent ses abonnés. Julien se lance sur les réseaux sociaux il y a deux ans. Il se filme alors pendant ses cueillettes des champignons. "Je faisais croire aux citadins qu'il ne fallait pas manger les trompettes de la mort parce qu'ils risquaient d'en mourir. Je leur conseillais de m'appeler si ils en trouvaient, plaisante le trentenaire. Ça m'amuse de casser gentiment les gens de la ville !" Ses vidéos sont simples : une C15, de la pêche et des plantes. Flooz flooz représente "le rustique", le naturel.

Le vidéaste Flooz flooz la fripouille montre ses passions à ses abonnés. - Compte instagram : flooz_flooz_la_fripouille

Les réseaux sociaux, ce n'est pas son métier. Au quotidien, il a "de vrais collègues" et "travaille pour l'Etat", il préfère rester flou. Il n'a pas quitté sa petite commune haut-saônoise. Quand il fait des partenariats rémunérés, c'est avec des producteurs de cancoillotte : "je mets en avant nos produits régionaux, nos paysages et nos forêts. J'espère que ça fait découvrir le Nord Franche-Comté et que ça promeut le tourisme ici !"

Prisca vit de ses publications sur les réseaux sociaux grâce à des partenariats avec des marques. - Compte instagram : _priscav

70 kilomètres plus à l'Est, à Belfort, Prisca aussi aime montrer "sa ville ". La première fois que la créatrice de contenus publie sur Instagram, c'est en 2012. Elle fait alors des études de direction artistique dans le Nord de la France. Petit à petit, les internautes remarquent ses photos de mode et de décoration . Aujourd'hui la jeune femme est revenue s'installer dans la Cité du Lion et se prend en photo dans les rues, met en avant des boutiques et des restaurants .

"Des abonnés sont venus de Strasbourg, de Colmar et de tout l'Est de la France pour tester les établissements que je recommande ! Pareil pour le marché aux puces de la vieille ville ou encore la salle de concert de la Poudrière. Je trouve ça chouette de mettre en avant certains lieux à Belfort", sourit-elle. Prisca développe depuis quelques mois une autre activité : la photographie mais elle parvient à vivre de son activité d'influenceuse grâce à des partenariats avec des marques de vêtements ou de parfums.

Pour tourner ses vidéos, Kimo utilise son téléphone ou des lunettes sur lesquelles sont fixées des petites caméras. - Compte instagram : kimo_djz

Vivre de ses publications sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la priorité pour Kimo. Ahmed Noui, 23 ans, s'est lancé sur Internet en 2019. Il vient alors de rater son Bac scientifique au lycée Raoul Follereau à Belfort. "J'avais beaucoup de temps à tuer alors j'ai commencé à filmer mon frère quand je lui faisais des blagues. Je les postais ensuite sur les réseaux sociaux. Le plus important pour moi, c'est de faire rire les gens, qu'ils passent un bon moment quand ils regardent mes vidéos après les cours ou après le travail ", explique l'influenceur blagueur.

Pendant longtemps, difficile pour ses parents de comprendre et d'accepter son choix. "Pour qu'ils soient fiers de moi, j'ai fait des petits boulots. Je me suis payé des cours particuliers et j'ai réussi à avoir mon Bac. Aujourd'hui j'ai repris mes études et je suis dans une école de commerce". Celui qui a grandit dans le quartier des Résidences veut aujourd'hui se placer en tant que "grand frère" et pousser les jeunes à s'investir dans leurs études. Tous les trois le disent à l'unisson : utiliser les réseaux sociaux n'est pas un problème, mais il ne faut pas perdre de vue ses priorités.