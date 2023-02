"Ils roulent trop vite ! " : à Bollwiller une pétition pour faire respecter les limitations de vitesse

Une pétition circule depuis plusieurs semaines et fait parler d'elle dans la commune de Bollwiller, dans le Haut-Rhin. Elle dénonce les vitesses excessives des véhicules qui traversent la commune du Florival. Elle demande aussi au maire de faire respecter l'interdiction des poids lourds à Bollwiller. A l'entrée de la ville, il y a 18.000 véhicules qui passent chaque jour.

Chat écrasé par un camion

Cette pétition a déjà recueilli plus de 25.000 signatures . C'est bien au delà le taille de la commune qui est de plus de 4.000 habitants. " C'est un problème qui concerne beaucoup de monde," explique Jean-Luc Ginder, conseiller municipal d'opposition. Il s'insurge contre le code de la route qui n'est pas respecté et il veut que ça bouge.

L'élément déclencheur c'était il y a une quinzaine de jours, suite à la mort d'un chat, écrasé par un camion. " Le chat est un symbole. Cela peut-être aussi un enfant ou une personne âgée. Les trottoirs sont très réduits et vous avez deux écoles ici. Le danger il est réel," s'insurge l'élu.

Nombreux aménagements déjà en place par la mairie de Bollwiller

Jean-Paul Julien, le mairie de Bollwiller réplique que de nombreux aménagements ont été installés déjà depuis 2003, date où il a pris ce problème à bras le corps. Chaque année, des aménagements sont réalisés pour apaiser la circulation avec des dos d'âne, plusieurs zones 30 ont été installées. Il y a aussi trois radars pédagogiques, dont un mobile. Il y a aussi des panneaux de sensibilisation pour réduire la vitesse.

"Les contrôles de gendarmerie sont aussi très fréquents, je vais aussi demander aux brigades vertes de nous appuyer dans cette lutte contre les excès de vitesse," souligne Jean-Paul Julien. Le maire précise que la commune réalise des aménagements en fonction de ses moyens. " Le coût de 500 mètres de voirie, c'est de l'ordre de 500 à 700.000 euros," précise l'élu.

La commune est traversée à l'entrée par 18.000 véhicules par jour © Radio France - Guillaume Chhum