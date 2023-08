Ils se marient comme au Moyen Âge dans une fête médiévale en Dordogne

Oubliez le costume et la longue robe blanche. Ce samedi 19 août, Aurélien et Valérie s'apprêtent à échanger leurs vœux. Lui a une épée à la taille. Elle, une couronne de fleurs sur la tête. Toute la commune d'Issigeac en Dordogne, est revenue au Moyen Age pour les journées médiévales ce week-end. Le couple n'est pas marié et ne s'attendait pas à le faire aujourd'hui. Ils se promenaient tranquillement entre les démonstrations de forgerons et les produits artisanaux lorsqu'on leur a proposé de se marier à la manière médiévale.

Aurélien et Valérie s'agenouille devant le prêtre. C'est Daniel, alias Audebert de la Trémoille pour l'occasion. "Damoiselle Valérie, accepte-tu de prendre pour époux Sire Aurélien ici présent ?", demande-t-il. "Oui je l'accepte", répond la jeune femme. Son compagnon fait de même. Ca y est, les deux personnages du 13ème siècle viennent de s'unir.

"Mon papa, c'est un vrai chevalier !"

La foule se masse au pied de l'église. Au premier rang : Artaïr, leur fils. Un casque de chevalier couvre son visage. "C'est papa et maman là, mon père c'est un vrai chevalier ! Il est né au Moyen Age", s'émerveille le garçon de 4 ans et demi.

Aurélien est passionné par l'époque médiévale, surtout depuis qu'il a découvert la série Kaamelott d'Alexandre Astier. Depuis, il emmène sa compagne dans toutes les fêtes médiévales. Pourtant, les fins connaisseurs qui se prêtent largement au jeu sont surpris de certaines parties de la cérémonie. Le prêtre lance : "Béni Seigneur cet argent dont je garde une pièce pour les pauvres". La bourse rempli de pièce représente la dot. "On achetait la mariée", reconnaît Daniel entre deux locutions latines.

Une autre époque

"J'ai bien senti que la femme était au second rôle. C'est à l'homme qu'on remet l'argent, c'est la femme qui porte l'anneau donc tout le monde voit qu'elle est mariée", réagit Valérie. Aurélien, lui, remarque "l'omniprésence de l'Eglise". A l'époque, pas question de divorcer.

Mais il y a des choses qui ne changent pas. A la fin de la cérémonie, la foule les acclame : "Vive la mariée médiévale !", "Longue vie aux époux !". Les deux jeunes mariés s'embrassent, Artaïr préfère détourner le regard : "C'est dégoûtant ! Maintenant ils vont faire naître un enfant !". Le prêtre le rassure**, tout cela n'est que fictif.** Mais le couple repart quand même avec un certificat de mariage médiéval.

Si vous voulez vous aussi tenter l'expérience, un autre mariage avec deux volontaires est prévu dimanche 20 août à 17 heures.