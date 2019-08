Ils se marient en plein G7 de Biarritz

Mariage et G7 ne font pas bon ménage. Marion et Timotée l'ont appris à leurs dépends. Ils avaient choisi la date avec deux ans d'avance sauf que le sommet de Biarritz leur est tombé dessus ! De quoi provoquer quelques sueurs froides mais pas assez pour les faire renoncer.

Marion et Timotée vont se marier à Urrugne le samedi 24 août, à quelques kilomètres de la réunion des chefs d'état des plus grandes puissances économiques de la planète

Urrugne, France

Marion et Timotée vont se dirent oui samedi 24 août à Urrugne. Ils n'ont pas choisi la date au hasard : cela coïncide avec les 10 ans de leur rencontre. Le lieu aussi est symbolique : originaires du Pays Basque, ils ont eu un coup de cœur pour le son très particulier de l'orgue de l'église d'Urrugne. La musique a beaucoup d'importance pour les futurs mariés, eux qui se sont rencontrés sur les bancs du conservatoire à Bayonne. Tout allait dans le meilleur des mondes jusqu'à ce que le G7 débarque à Biarritz.

Un mariage préparé depuis deux ans

Après des études à Tarbes et Bordeaux, les tourtereaux se sont installés à Lyon. Elle travaille dans la finance, lui dans l’innovation. Ils ne concevaient pas de se marier ailleurs que sur leur terre natale. Elle est de Bayonne, lui de Lahonce. Mais connaissant l'engouement que suscite le Pays Basque, notamment l'été, ils ont été prévoyant. "On a réservé la salle il y a deux ans jour pour jour" se souvient Marion. Traiteur, fleuriste, photographe, coiffeuse et maquilleuse, ils avaient pensé à tout. Ou presque.

Emmanuel Macron n'est pas invité à la noce !

L'annonce du G7 à Biarritz

Le couperet tombe le 10 juin 2018. "La France prend la Présidence du G7 qui se tiendra en 2019 dans la belle ville de Biarritz" avait alors annoncé Emmanuel Macron. "On n'a pas commencé à stresser tout de suite" raconte Timotée. "Mais forcément, quand on accueille des chefs d'état, la sécurité va être drastique. C'est la qu'on a commencé à se faire du soucis" enchérit Marion. Et il a fallu gérer tous les aléas liés au G7 comme des invités qui avait pris un billet d'avion pour Biarritz le vendredi 23 août alors que l'aéroport sera finalement fermé.

Le point noir, c'est la circulation — Timotée

A une semaine de la date fatidique, les soucis deviennent angoisse. "Nous avons une centaine d'invités, est-ce que tout le monde va arriver à l'heure ?" demande Timotée. Personne n'a de réponse pour l'instant. La mariée, elle, ne veut pas prendre de risque : elle a prévu quatre heures pour se rendre à Urrugne depuis Bayonne. "Le mariage est à 15 heures" calcule Marion, "donc je vais partir vers 11 heures sachant qu'il faut que je sois prête et que j'ai mangé".

Tous ces obstacles n'ont pas entamé la motivation des futurs mariés. Hors de question de se démonter pour ce qui sera le plus beau jour de leur vie. "Malgré le fait qu'on va poireauter des heures et des heures, ça va être un jour merveilleux pour nous !" affirme fièrement Marion. "On ne va pas annuler juste parce qu'il y a un événement à côté !" s'exclame Timotée, sous le regard complice de celle qui deviendra sa femme qui ajoute "qu'ils restent à Biarritz !"