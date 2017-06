Ils se mobilisent contre la fermeture du relais de La Poste à Passa

À Passa, dans les Pyrénées-Orientales, le relais de La Poste vit ses derniers jours. La commune veut ouvrir une agence postale à la mairie en septembre. Mais entre juillet et septembre, que va-t-il se passer ?

On pourrait croire à une fête de quartier. Les Passanencs, heureux de se retrouver ce dimanche matin, devant le bistrot du village. On se fait la bise, on discute autour d'un verre et de quelques chips. Mais une chose semble inhabituelle. Une grande pancarte est appuyée sur le mur. "Sauvons le relais poste !"

Car cet hiver, les habitants de Passa ont appris que leur relais de La Poste, qu'ils utilisaient depuis près de six ans, allait fermer. "C'est prévu pour la fin juillet apparemment", ajoute Thomas, membre du collectif "L'Avenir de Passa". Dans ce relais, les quelques 1.000 résidents peuvent envoyer et recevoir des lettres, des colis, des recommandés, et effectuer certaines transactions bancaires.

Une commune qui s'agrandit

Or, le projet de la commune est d'ouvrir une agence postale à la mairie. Les horaires d'ouverture pourraient être réduits, par exemple. "Si c'est ouvert trois heures le matin, non !", proteste Monique, une habitante. "L'avantage du relais, c'est qu'il est installé chez un commerçant. Alors il est ouvert de 9 heures à 20 heures. C'est bien pour les gens qui travaillent."

La raison de ce changement, c'est la taille de la commune. "Passa est récemment passé de 700 à 1.000 habitants", rappelle le maire, Patrick Bellegarde. "Et nous atteindrons peut-être bientôt les 1.200 habitants. Il y a donc des besoins plus importants. Il faut une agence postale et non plus un relais." En attendant l'ouverture de cette agence, les Passanencs peuvent se rendre aux bureaux des villes alentours, comme Fourques ou Villemolaque.

"Et nos personnes âgées, qui n'ont pas de moyens de locomotion ? Comment feront-elles ?", se demande Valérie. Assise sur une chaise devant le bistrot, Marie se sent concernée. "Bon, j'ai ma fille qui n'habite pas loin. Mais on a besoin de cette Poste. Je trouve que ça n'est pas normal."

À Perpignan, le bureau de Poste de l'avenue Joffre a fermé début avril, transformé en relais chez un commerçant. Celui du quartier des Platanes est également menacé de transformation. "On se donne rendez-vous fin septembre", promet Thomas. "On verra si l'agence postale est finalement ouverte à la mairie de Passa."