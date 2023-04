Ils se retrouvent dans leur ancien lycée 50 ans plus tard

Ces dizaines de personnes qui attendent à la grille ont les cheveux bien grisonnants pour des lycéens. Et pour cause : ils ont été diplômés… en 1973 ! Les anciens élèves du lycée agricole Granvelle à Dannemarie-sur-Crète, près de Besançon, se sont retrouvés pour une cérémonie ce mardi 25 avril, cinquante ans après avoir obtenu leur baccalauréat.

Une camaraderie intacte

Arpentant les couloirs qu’elle a connus il y a un demi-siècle, Blandine se remémore sa jeunesse : « On s’asseyait ici et on écoutait Pink Floyd à fond, c’était génial ! » Âgée de 69 ans, cette ancienne élève a gardé son amie de l’époque, Odile. « En revoyant tout le monde, j’ai réalisé que c’était comme si on s’était quittés la veille et qu’on reprenait la conversation là où elle en était », sourit cette ex-lycéenne de la promo 1978.

Certains se sont reconnus à l’écran lors de la projection d’un reportage d’archive tourné à l’époque dans leur établissement. « On n’a pas changé, mis à part nos cheveux ! » plaisante l’un des invités du jour dans une assemblée hilare.

Ces anciens élèves redécouvrent leur lycée un demi-siècle plus tard. © Radio France - Louison Leroy

Amitiés entre élèves… et professeurs

Toutes et tous ont conservé des amitiés depuis leur sortie du lycée. Mais c’est bien la première fois qu’ils se retrouvent sur leur ancien campus à la rencontre du personnel de l’époque. Gérard se réjouit d’une telle cérémonie. « Je suis heureux qu’ils m’aient reconnu, lâche l’ancien surveillant. Ils ont fait beaucoup de bêtises à leur époque mais je ne leur en veux pas. Ils ont eu de belles années et moi aussi ! »

André, lui, était enseignant. Il se souvient parfaitement de ses anciens élèves avec qui il a noué des liens forts. « J’avais quatre ans d’écart avec la plupart d’entre eux. On travaillait tous les week-ends à la ferme avec les élèves alors cela crée forcément des liens », confie-t-il.

Les anciens élèves continueront de se fréquenter jusqu’au prochain rendez-vous fixé au lycée : pour célébrer le centenaire de leur bac, assurent-ils !