Saint-Péray, France

Dans quelques mois, Andrée et René auront 99 ans. Ils nous ont accueilli dans leur petit appartement de la maison de retraite Malgazon, à Saint-Péray. Assis sur le canapé, main dans la main, ils racontent leur belle histoire d'amour.

En 1940, pendant la seconde guerre mondiale, René est fait prisonnier des Allemands. lls l'envoient un an plus tard, dans une ferme perquisitionnée, à Sivry-sur-Meuse. C'est là que vivait Andrée avec ses parents. Et quand elle a vu René, elle s'est dit : "ce grand, il me le faut". Elle ajoute aujourd'hui : "et je l'ai eu". Leur idylle était née.

La Saint-Valentin à l'époque, on ne connaissait pas

En 1942, ils décident de se marier. Mais ce n'est pas si simple puisque René est toujours prisonnier des Allemands. Il restait quand même un espoir : "Avec la neige et le froid, les travaux agricoles étaient ralentis. Ça m'a permis d'avoir une journée de permission pour me marier. Et ce samedi-là, c'était un 14 février. Le jour de la Saint-Valentin. Mais la Saint-Valentin à l'époque, on ne connaissait pas."

René et Andrée, le jour de leur mariage. Le 14 février 1942 - René Charrier

Le lundi après leur mariage, Andrée et René ont dû rejoindre la ferme à vélo. Ils ont parcouru 15 kilomètres sous la neige. Andrée se souvient : "notre voyage de noces ? On n'a pas été gâtés !" Aujourd'hui, elle en rit.

Le 25 décembre 1942, le jour de Noël, ils ont eu leur premier fils. Le 2 janvier 1947, un jour après le nouvel an, leur second fils est né. Ils ont maintenant trois petits-enfants et trois arrière-petits-enfants.

Qui se ressemble s'assemble ?

Quel est le secret de la longévité de leur couple ? Pour René, c'est le respect de l'autre : "on nous dit que pour bien s'entendre, il faut avoir les mêmes goûts. C'est pas vrai. Nous, c'est le contraire et on s'entend très bien. Mais on a confiance l'un en l'autre. Et chacun respecte l'autre dans ses idées, dans ses goûts".

René adorait par exemple les randonnées. A l'inverse, Andrée détestait marcher. Elle préférait se balader dans les magasins à Valence. Aujourd'hui encore, chacun a ses propres occupations. Andrée aime lire les journaux et faire des mots croisés. René lui passe beaucoup de temps sur internet.

On est toujours aussi heureux. On est toujours amoureux

Après 76 ans de mariage, Andrée et René se disent "toujours aussi heureux et toujours aussi amoureux". Ils s'embrassent toujours. Ils se disent qu'ils s'aiment. René le souligne "Andrée était la plus belle fille du village quand on s'est rencontrés et elle me plaît toujours autant".