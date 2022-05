« Ils sont adoptés » : à Beaumont-sur-Sarthe, l'intégration des réfugiés ukrainiens

« Pas d’essoufflement ». Un mois et demi après leur arrivée à Beaumont-sur-Sarthe, les vingt réfugiés ukrainiens bénéficient toujours de l’attention constante de plusieurs élus et habitants. Passée l’effervescence du début, leur accueil est maintenant rôdé. Ces jeunes Ukrainiens qui ont fui la guerre sont hébergés dans des logements de la commune, meublés grâce à la générosité des uns et des autres. Les réfugiés ont pris – autant que faire se peut – leurs repères dans cette commune de 2.000 habitants.

Ecole, conservatoire et club de foot

Parmi les treize enfants, onze sont scolarisés, les deux autres, très jeunes, passent leur journée avec leur maman. Certains sont inscrits au conservatoire de musique, d’autres au club de foot. Les six femmes et l’unique homme prennent des cours de français, grâce à une habitante franco-biélorusse. « Nous nous sentons bien ici. Nous ne manquons de rien. Nous sommes très reconnaissants », confie Oksana. « Je pense qu’ils sont adoptés », affirme Lea Duval. « Nous n’avons pas eu de réflexion négative, ça fait chaud au cœur », confie la maire de Beaumont-sur-Sarthe. « Nous sommes conscients qu’il va falloir tenir sur la longueur. Peut-être que dans un an, ils seront encore là », indique l’élue.

"Google Trad" pour communiquer

Au quotidien, la communication s’effectue par smartphones interposés, grâce à l’application de traduction de Google. « Sans cet outil, ce serait très compliqué », sourit Julie Naveau, adjointe au maire, très impliquée dans l’accueil de ces vingt réfugiés ukrainiens. « Ca me prend six jours et demis sur sept », plaisante-t-elle. Malgré cette ambiance chaleureuse et les liens d’amitié qui se sont tissés, le quotidien de ces personnes déracinées est parfois difficile. « Il peut arriver que nous recevions de mauvaises nouvelles de leurs proches restés sur place. Nous apprenons que des logement sont détruits ou que des personnes de leurs familles ne vont pas bien », rapporte Julie Naveau.

Leur envie de travailler

Régulièrement, ces réfugiés demandent à travailler. « Ils sont très gênés de dépendre des aides de la France », témoigne l’adjointe au maire de Beaumont qui raconte passer de très nombreux coups de fils à des entreprises. « La barrière de la langue reste un obstacle important », constate l’élue qui évoque des pistes dans le domaine de la restauration « pour faire la plonge » ou chez des particuliers « pour le ménage ». Toutefois, « le bassin d’emploi du Nord Sarthe n’est pas très actif », rappelle Lea Duval, la maire de Beaumont-sur-Sarthe.