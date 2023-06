"Ils sont comme nous" : le Foyer Notre Dame de Strasbourg veut changer le regard sur les réfugiés

Ils sont venus avec des foulards bleus et des parapluies blancs : des salariés du Foyer Notre Dame et des réfugiés qu'ils accueillent ont défilé ce mercredi dans les rues de Strasbourg à l'occasion de la semaine des réfugiés, le parapluie étant le symbole de protection des réfugiés. "Cet événement est l'occasion pour nous de déconstruire des préjugés" explique Clémentine Pereire, la directrice du pôle insertion jeunes de l'association. "Permettre au public de connaître les personnes qu'on accueille, qu'on se rende compte que même s'ils viennent d'ailleurs, ils sont comme nous".

"Ils n'ont pas choisi de quitter leur culture et leur pays"

"L'air du temps n'est pas à considérer que nous avons besoin des personnes issues de ces migrations" ajoute la directrice, "Et pourtant c'est une vraie plus-value et pas que dans les métiers en tension. Au delà de ça, on a besoin de ces échanges et de cette richesse culturelle. Ces personnes viennent parfois de pays en guerre, ce sont des réfugiés climatiques ou alors elles ont tout simplement rencontré des problèmes dans leurs pays. Ce sont des personnes issues de la migration forcée, ce ne sont pas des gens qui ont fait le choix de quitter leur pays et leur culture".

Parmi eux, Goboro arrivé d'Ethiopie il y a 4 mois : "Je suis ici pour plusieurs raisons : d'abord pour être en sécurité, c'est pour ça que j'ai choisi la France. Je veux juste dire merci à la France, à son gouvernement et aux français, ils m'ont accepté et maintenant je suis heureux. Pour le futur je voudrais devenir guide touristique, c'est mon projet, je veux apprendre l'histoire de la France" témoigne le jeune homme. Rester en France, trouver un emploi : ces refugiés sont accompagnés dans leurs projets par le Foyer Notre Dame. 1.500 personnes sont ainsi prises en charge, de toutes les nationalités.