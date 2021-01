"Ils sont de plus en plus paumés, perdus" : rencontre avec des jeunes à la mission locale de Strasbourg

"C'est dur d'avoir vingt ans en 2020" disait Emmanuel Macron en octobre dernier. En 2021, la situation des jeunes n'a pas vraiment changée et pour beaucoup, cette crise accentue leurs incertitudes. Selon un sondage Odoxa pour France Bleu, 44% des jeunes ont eu des difficultés concernant leurs stages par exemple. De quoi complètement brouiller leur orientation professionnelle.

"Ils sont de plus en plus paumés, de plus en plus perdus. Ils souffrent d'un manque de repères par rapport à leurs choix, à leur avenir professionnel", confirme Mikal Burcklé, conseillère à la mission locale à Strasbourg. Elle accompagne toutes les semaines des groupes de jeunes de 16 à 25 ans pour affiner leurs projets professionnels. Et son agenda est déjà complet : "Tout est planifié jusqu'à mi-février déjà, il y a tellement de jeunes perdus".

"Me raccrocher à quelque chose"

Face à elles, on trouve des jeunes de tous horizons. Samuel, par exemple, 20 ans, bac ES en poche. Il a lâché sa licence de psychologie du fait de la crise sanitaire : "avec le confinement, on est un peu livrés à nous-mêmes, _ça a cassé mon rythme de travail_. Ce manque de suivi fait qu'on se relâche un peu, une fois, deux fois, puis on décroche complètement" explique le jeune homme. "Voilà pourquoi je suis venu à la mission locale, pour me raccrocher à quelque chose".

A côté de Samuel, une autre jeune femme est venue prendre conseil à la mission locale. Océane, 19 ans, a elle un profil complètement différent : "J'ai arrêté l'école en troisième et puis je suis passé par un foyer, donc ça a un peu dérapé...", explique-t-elle, "Je n'ai aucune formation, j'ai fait quelques stages en restauration, mais ça ne m'a pas plu. Donc maintenant j'aimerais travailler dans un autre secteur".

La mission locale de Strasbourg organise régulièrement des ateliers pour préciser ses choix d'orientation. Elle peut également accompagner les jeunes dans leurs démarches sociales. Des entretiens sont possibles également par téléphone ou par visio. Pour joindre la mission locale de Strasbourg, un numéro vert a été mis en place : 0 805 383 967