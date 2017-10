Ils sont désormais français ... et mayennais !

71 habitants de la Mayenne ont reçu leur certificat de nationalité ce lundi en préfecture à Laval. Une cérémonie au cours de laquelle ces français ont pu chanter la Marseillaise après avoir regardé un film de bienvenue. Pour certains c'est la fin d'une longue bataille administrative.

Dans la salle Mayenne de la Préfecture du département à Laval, les 71 naturalisés français tiennent dans leur main les paroles de la Marseillaise. L'hymne est pour l'occasion interprété par des élèves du collège Jacques Monod. Un moment symbolique, un moment d'émotion. Ces hommes, ces femmes et ces enfants arrivent tous d'horizons différents et pour des raisons différentes. Ils sont aujourd'hui rassemblés par amour de la France.

"La nationalité française c'est comme ma femme. C'est un amour, un choix" Copier

C'est le cas d'Adib, né en Syrie et qui est arrivé en France en 2009. "La nationalité syrienne c'est comme ma mère : je ne l'ai pas choisie, je suis né simplement là-bas. Mais la nationalité française c'est comme ma femme. C'est un amour, un choix" explique Adib. Cet homme est aujourd'hui gynécologue dans la ville de Mayenne. Son métier et ses diplômes "ont facilité les choses" concède-t-il. Ses deux filles sont nées en France, à Chambéry. En 2009 Adib est arrivé avec sa femme, Dima qui attend à son tour sa naturalisation. "Dans ma tête je suis française. J'ai fait plusieurs fois le tour de la France : je suis allé à Nice, à Cannes, à Annecy, je suis une française de toutes les villes" sourit la mère de famille.

71 habitants de la Mayenne sont officiellement français. Cérémonie de naturalisaton en Préfecture en ce moment même 🇫🇷 pic.twitter.com/KjmzWOy8rP — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) October 16, 2017

Pour obtenir la nationalité française il y a plusieurs conditions obligatoires : être majeur et habiter en France au moment de la signature du décret. Avoir déjà travaillé dans le pays est évidemment un plus. De son côté Lassana, 56 ans et guinéen d'origine, est arrivé en 1994 en France. Cet ouvrier de Château-Gontier obtient enfin la nationalité française. "Ma famille a obtenu la nationalité française en 2007 mais moi ça a mis du temps. Car avant j'avais le statut de réfugié, on m'a reconduit une fois à la frontière et ma demande de nationalité a été ajournée" raconte Lassana. Tout cela est maintenant derrière lui.

"Je suis français et j'en suis fier" Copier

En France l'année dernière, 119.152 habitants ont obtenu la nationalité française.