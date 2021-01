"Ils sont en train de nous plomber" : dans un restaurant de Héric, le fatalisme face aux annonces de Castex

Franck a les bras croisé. L'oeil noir, dans la grande salle de l'hôtel-restaurant L'Abreuvoir. Le chef cuisinier de cet établissement situé à Héric, sur la route entre Nantes et Rennes, ne sert plus à table depuis le 29 octobre et la fermeture des restaurants. Il a pris une chaise pour s'asseoir devant la télé quand Jean Castex aborde le sort des restaurateurs : "Malheureusement, la perspective d'une réouverture en janvier est d'ores et déjà reportée a minima à la mi-février", énonce le Premier ministre à l'écran. "Ils sont en train de nous plomber", tonne le chef : "On repousse, on repousse encore".

Réouverture mi-février, la patronne "n'y croit pas"

"Je n'y crois pas, à cette date de mi-février", confirme la patronne, Catherine Querard, qui est aussi la présidente du Groupement national des indépendants de l'hôtellerie-restauration dans le Grand Ouest. "Il fallait qu'ils donne une date en disant qu'au minimum on n'ouvrira pas avant. Mais regardez : même si on ouvre au 15 mars, on aura eu 7 mois de fermeture en un an".

Moi je m'inquiète pour mes salariés. Ce sont des travailleurs. On a des gens qui ne sont pas feignants, qui sont passionnés, mais le retour au travail sera dur. On est tous abattus psychologiquement". Le chef montre sa cuisine, à l'arrière. A cette heure-ci d'habitude, c'est le début du coup de feu : "Là, on n'entend que des moteurs de frigos". Il n'y a que la cheffe de partie, qui termine les plateaux repas pour les quelques clients de l'hôtel, la seule partie de l'établissement qui est restée ouverte : "Ce n'est pas dans nos habitudes de ne rien faire. En temps normal on travaille tout le temps. Et puis c'est ma vie la cuisine, donc moralement, c'est dur".

Changer de métier ? "J'y ai pensé", dit le serveur

Elle a 25 ans. Le serveur tout juste 22. Il l'avoue, changer de métier, "j'y ai pensé". Même s'il ne le fera pas. Mais désormais, il va se chercher un petit boulot, à côté, pour compléter le chômage partiel au restaurant : "Il faut bien se servir de ses dix doigts". Plusieurs employés de L'Abreuvoir ont trouvé du travail ailleurs depuis la fermeture il y a deux mois. Dans un Ehpad, par exemple. Même le chef fait la cantine dans une école.