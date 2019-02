Ils sont mariés depuis 70 ans et vivent prés de Limoges, la Saint Valentin pour eux c'est tous les jours

Edouard Preux 102 ans et sa femme Janine, 90 ans n'ont pas besoin d'une saint valentin pour se prouver l'affection qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Le couple vit aujourd'hui à la maison de retraite "la résidence fleurie" à Isle prés de Limoges et ça fait 70 ans que dure leur union. Rencontre...

Edouard et Janine Preux, 70 ans d'union et de partage

Isle, France

Edouard était pilote de chasse dans l'armée, il a soufflé ses 102 bougies début février et depuis 70 ans il partage sa vie avec Janine 90 ans et qui n'avait que 20 ans lorsqu'ils se sont rencontrés. Monteuse de films dans les studios de cinéma à l'époque elle avoue qu'elle ne voulait pas se marier "mais lui il voulait fonder une famille"

"Il se retourne dans son fauteuil pour voir si je suis là", Janine Preux

"Elle était belle et attirante" se souvient Edouard et il ajoute avec une note d'humour "Elle a toutes les qualités" et pour Janine : "C'est quelqu'un de droit et de juste". Mais quand on parle de leur amour c'est avec beaucoup de pudeur qu'ils abordent le sujet". " Elle le sait "sous entendu que je l'aime dit Edouard et Janine ajoute "on n'est pas des "causeux" c'est par les actes qu'on le prouve et très souvent il se retourne dans son fauteuil pour voir si je suis là"

De leur union sont nées deux filles dont Véronique qui se souvient que dans le couple il y a eu aussi des cris et des colères mais ils sont toujours restés ensemble.

Edouard et Janine, deux caractères bien trempés mais c'est aussi 70 ans de partage et ils n'aspirent qu'à une chose aujourd'hui "faire encore et le plus longtemps possible un petit bout de chemin ensemble".