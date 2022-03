Ils sont Mosellans et ont choisi la Marine Nationale

Pierre (à gauche) et Arthur (sweet jaune) sont Mosellans, et engagés devant la Marine Nationale

Dans un mois, leur parcours de marin débutera officiellement. Arthur d'Algrange, Pierre d'Alaincourt-la-Côte et Tiphanie de Troyes vont intégrer l'école de maistrance de Brest. Quatre mois et demi de formation théorique avant de se lancer dans leur spécialisation.

Leur engagement pourrait trouver son origine dans cette envie de voyager, souvent mise en avant lors des opérations de promotion de la marine. Ca a joué, mais il ressemble en fait à une forme d'héritage. Arthur a "sa sœur" dans la marine. Pierre, "son papa", et Tiphanie "a de la famille dans les trois corps d'armée."

600 Mosellans servent dans la Marine

Loin des côtes, la Moselle est un important pourvoyeur de marins. Ils étaient 600 l'été dernier. Environ la moitié du contingent lorrain. Le quart du contingent de la région Grand Est. Arthur, 21 ans, déjà réserviste, a engagé le processus depuis longtemps. "J'ai choisi de faire mécanicien de navale, car j'ai envie d'être embarqué sur les bateaux, d'approfondir mes connaissances. J'aimerais bien servir sur un PHA, les porte-hélicoptères amphibies ou les FLF, notamment le Guépratte auquel je suis très attaché." Le Guépratte, cette frégate légère furtive, basée à Toulon, et dont la ville de Metz est la marraine.

Evidemment, leur décision de s'engager est antérieure mais les tensions géopolitiques et militaires actuelles ne les ont pas découragés. "On y a tous un peu pensé, mais ça ne m'a pas freiné. La vocation est plus forte." explique Pierre. "Ca m'a peut-être même conforté dans ma décision. C'est ce que je veux faire, ça ne me fait pas peur" conclut Tiphanie.