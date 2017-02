Ils sont partis hier de Champignelles en Puisaye pour rejoindre le départ du 4L Trophy à Biarritz

Plusieurs équipages icaunais participent au 4L Trophy. Il s'agit d'un rallye humanitaire réservé aux étudiants, qui achemine chaque année plusieurs tonnes de matériel scolaire au bénéfice des écoliers marocains. Ils sont partis hier de Champignelles.

Demain (jeudi) , les équipages venus de la France entière qui participent au 4L Trophy s'élanceront du pays basque, de Biarritz pour 6000 kilomètres de route et de piste à travers la France, l’Espagne et le Maroc. Hier à Champignelles, quatre équipages s’apprêtaient à prendre la route , dont celui 100% féminin composé de Justine et Noémie, deux sénonaises.

Noémie, contrairement à Justine, a déjà participé au 4L Trophy. C'était en 2013. Elle sait que le rallye est très exigeant . Alors cette fois elle n'a rien laissé au hasard concernant la préparation. « On a fait de la course à pied, du yoga. Nous sommes prêtes pour l'aventure ! Et on a aussi aidé à préparer la voiture. La carrosserie, mais aussi la mécanique. On a mis la main à la pâte. »

"La voiture est pleine de vêtements, de fournitures scolaires et de bouteilles de vin rouge "

Hier à Champignelles, quatre équipages étaient au départ du 4L Trophy, dont celui 100% féminin composé de Justine et Noémie, deux sénonaises.

Et ces notions de mécaniques pourraient s'avérer bien utile dans le désert. Mais Noémie n'est pas totalement sereine pour autant. « On a fait ce qu'on pouvait pour que tout se passe bien. Mais une pièce de la voiture peut très bien lâcher. C'est une des craintes qu'on peut avoir. »

Noémie et Justine à gauche de la voiture. A droite, la maman et la soeur de Noémie sont venues encourager les deux jeunes femmes © Radio France - Damien Robine

Pas de crainte en revanche pour Justine, qui elle, part dans l'inconnu. Elle espère simplement vivre une expérience inoubliable. Profiter de l'aventure au maximum et en faire profiter les autres. « La voiture est pleine de vêtements, de chaussures. Il y a des bouteilles de vin rouge, forcément, car on vient de Bourgogne. On apprécie. Beaucoup de fournitures scolaires aussi pour l'association des enfants du désert et du matériel médical. On leur a apporté tout ce que l'on pouvait. »

Quant à Teddy, qui est originaire de Villeneuve les Genêts, il va faire équipe avec Chloé, une étudiante lyonnaise. Lui aussi est prêt pour l'aventure. « C'est la première fois que je participe à un raid en voiture. J'en ai fait en montagne plusieurs fois. Là, c'est différent, j'ai un peu la pression, mais c'est que du bonheur. »

« Je voudrais bien le suivre, mais j'ai passé l'age " explique la grand mère de Teddy

Lysiane , la grand mère de Teddy est venue encourager son petit fils à Champignelles, avant le départ pour Biarritz. Elle avoue qu'elle partirait bien à l'aventure avec son petit fils. « Je voudrais bien le suivre, mais j'ai passé l'age. J'ai fait beaucoup de randonnées à pied. Je suis allée à Saint Jacques de Compostelle. C'est l'aventure quand on est sur la route , quelque soit le moyen de locomotion. C'est un truc super pour Teddy. C'est quelque chose à vivre au moins une fois dans sa vie . »

Teddy originaire de Villeneuve les Genêts et Chloé une étudiante lyonnaise sont les premiers à s'élancer de Champignelles © Radio France - Damien Robine

A leur arrivée à Biarritz aujourd'hui (mercredi) , les équipages icaunais devront se soumettre aux vérifications techniques et administratives pour pouvoir prendre le départ. Samedi les 4L traverseront en ferry le détroit de Gibraltar entre l’Espagne et le Maroc. Suivront 6 étapes marocaines, dans le désert. Les concurrents atteindront ensuite Marrakech pour la remise des prix.

Le retour du Maroc pour les équipages est prévu le 26 février prochain.