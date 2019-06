Ils sont réfugiés et des chefs marseillais leur prêtent leurs cuisines pour un jour

Ils veulent changer les regards sur les réfugiés, et les aider aussi à réussir leur intégration. Qu'ils aient fondé le "Refugee Food Festival", ou qu'ils soient bénévoles, tous ont le même objectif. Des chefs marseillais qui laissent leurs cuisine à des chefs réfugiés, le temps d'un repas, c'est l'opération qui se déroule en ce moment, à Marseille comme dans 15 autres villes à travers le monde : que ce soit à paris, Copenhague, Londres ou encore Genève..

A la carte : des menus inédits pour les clients, des repas qui mettent à l'honneur la cuisine du chef invité. Des restaurants présentent sur un ou plusieurs services des plats co-créés avec des cuisiniers afghans, syriens, tchétchènes..

"Ce sont des personnes comme vous, comme moi, qui ont des compétences, du savoir-faire, un patrimoine culturel et culinaire, et plein de choses à apporter à leur société d'accueil"Louis Martin est le cofondateur du Refugee Food festival

A Marseille, 9 restaurants jouent encore le jeu cette année : le Café Borély, le Môle-Passedat, L'Arrosoir, l'Ideal, Parchita-Coco Velten, Yima, Le grand Marché de la Friche.

"Ce n'est jamais totalement gagné. C'est plutôt une série de gouttes d'eau. Et à force on espère que ça remplira des lacs, des rivières, des océans. L'état d'esprit est là ; s'il y a des retombées positives, on en est ravi"Ariel Lorrain, du Café Borély