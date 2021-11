"Ils sont toujours très joueurs" : les 136 babouins stérilisés dans un refuge en Mayenne sont en bonne santé

Du 15 au 19 novembre dernier, les 136 babouins mâles et femelles du refuge de l'Arche à Château-Gontier-sur-Mayenne (Mayenne) ont été stérilisés. Une opération d'ampleur inédite pour le refuge, premier site touristique de la Mayenne. C'était aussi du jamais vu en France ! Cette opération a mobilisé pendant cinq jours près de cinquante scientifiques dont des vétérinaires, des éthologues, cardiologues, anesthésistes et des soigneurs animaliers.

Les singes ont repris leurs bonnes vieilles habitudes

A entendre les cris dans l'enclos, on peut dire que les babouins se sont vite remis sur patte et ont repris leurs bonne habitudes : "Ils sont toujours très joueurs" assure le directeur du site Hugues Lemercier. En effet, ils sont en pleine forme, les babouins sautent de lianes en lianes et de branches en branches. Pourtant, il y a quelques jours, ils étaient encore sous anesthésie sur le billard comme l'explique Hugues Lemercier : "Il y a une petite incision qui permet de faire la stérilisation en moins de sept à huit minutes. On le voit aujourd'hui, nous n'avons eu aucune mortalité suite à cette stérilisation".

Les vétérinaires ont pratiqué de la microchirurgie : "Il n'y a pas de grosse plaie ce qui permet d'éviter qu'ils s'ouvrent les points en sautant de branches à branches" précise Mallory, soigneuse au refuge. Avant la stérilisation, il fallait surtout capturer les babouins. Une opération pas simple menée par Mallory : "Nous avons un couloir de contention qui permettait de bloquer les animaux et d'injecter de quoi les endormir. Il n'y a eu aucun stress de leur part ou en tout cas très minime !" Une fois réveillés, les singes ont retrouvé leur maison. Les petits babouins trop jeunes pour être castrés, le seront dans plusieurs mois.

Une stérilisation "primordiale"

Cette stérilisation était capitale pour le bon fonctionnement du refuge : "Nous nous devons de pouvoir accueillir des animaux dans le besoin. Sur cette île [l'enclos des babouins, ndlr] c'était le seul endroit où il y avait encore de la reproduction. Qui dit reproduction dit petits et donc nous n'avons plus de capacité pour accueillir. Nous faisons partie du réseau EARS qui fédère les refuges et les sanctuaires en Europe. Dans sa charte, nous nous engageons à ne plus faire de reproduction" explique Hugues Lemercier.

En novembre et en décembre, le refuge de l'Arche est ouvert seulement les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires.