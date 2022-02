"Ils sont vivants" : le film sur une histoire d'amour entre une française et un réfugié iranien, à Calais

Son histoire Béatrice Huret l‘a déjà raconté dans le livre « Calais mon amour ». Cette fois, on la retrouve sur grand écran incarnée par Marina Foïs. Le film « Ils sont vivants » raconte comment elle s'est investie auprès des migrants, avant de tomber amoureuse d’un réfugié iranien, dans la jungle de Calais en 2016.

Ensuite, elle l'a fait passer en Angleterre, ce qui lui a valut une condamnation par la justice, pour "aide au séjour irrégulier". Mais elle a été dispensée de peine.

"Ils sont vivants", sortie ce mercredi 23 février.

Béatrice Huret a pu voir le film en avant-première : "Je trouve que Marina Foïs dégage énormément de choses pendant ce film. Beaucoup, beaucoup d'émotion. C'est une adaptation et le film ne retranscrit pas à 100% le livre. Le réalisateur a apporté sa touche, mais dans le contenu de l'histoire, c'est tout à fait ça."

Marina Foïs, comme une évidence

Pour adapter son ouvrage au cinéma, Béatrice Huret a reçu plusieurs propositions, mais elle a fait le choix du projet porté par Marina Foïs, dont elle a apprécié les valeurs humaines et les engagements. Elle espère que ce film sera vu largement afin que le plus grand nombre comprenne ce qui se passe à Calais .

"A l'avant-première, j'ai eu des retours de deux ou trois personnes qui sont venus me parler, raconte-t-elle. Et une personne qui m'a dit "mon mari a des idées assez limite et je pense que je vais l'emmener voir le film, parce que ça va peut être lui faire comprendre pourquoi les réfugiés quittent leur pays, pourquoi ils prennent leur sac à dos et pourquoi ils embrassent leurs parents, leurs frères et sœurs en sachant très bien qu'ils ne les reverront plus jamais vivants de leur vie".

Ce film devrait faire comprendre un peu le destin des réfugiés.

La force de ce témoignage d’une femme amoureuse qui évoque la vie réelle des réfugiés à Calais, c'est une parole précieuse pour Amnesty international qui soutient le film.

Marion Fillonneau est chargée de plaidoyer migrations : "Quand on parle de migrations, on en parle de façon extrêmement angoissante, en parlant de flux, en parlant de vagues. En fait, là, ce film parle d'êtres humains qui ont des émotions, qui ont des projets de vie".

Ce film montre juste la réalité d'êtres humains qui se rencontrent.

La réalité, c’est aussi la vie actuelle de Mokhtar, le compagnon Iranien de Béatrice Huret. Sur fond d’hypocrisie des Anglais avec les travailleurs clandestins, il enchaîne les petits boulots : des journées de 10 à 12 heures, pour gagner à peine 40 euros. Il souhaite aujourd’hui revenir en France pour s’y installer légalement.