Ils urinent, défèquent, crachent dans une rue de Laval : un commerçant porte plainte

Depuis plusieurs semaines, rue du Val de Mayenne, dans le centre-ville de Laval, un ou des individus s'en prennent aux commerces d'une manière très désagréable et violemment odorante. Une plainte a été déposée, la mairie alertée.

Laval, France

De très mauvaises surprises pour des commerçants lavallois et ça fait plusieurs semaines que le triste phénomène dure.

J'enfile mes bottes, mes gants et je nettoie. C'est très violent"

Une ou plusieurs personnes crachent, urinent, défèquent devant les boutiques de la rue du Val de Mayenne, l'une des principales artères commerçantes de la ville. Ces écoeurants faits se déroulent le soir ou la nuit, de préférence le week-end témoigne une salariée d'un des commerces visés : "c'est très violent, très violent de voir sa boutique comme ça. Alors j'enfile mes bottes, mes gants et je nettoie car je n'ai pas très envie que mes clientes voient ça ! Et ça dure depuis longtemps et ça s'est aggravé. Visiblement l'entrée de mon magasin permet à certains de faire n'importe quoi".

Le propriétaire d'un magasin a porté plainte au commissariat de police. La plupart des commerçants ont signé une pétition, remise à la municipalité : "tout le monde est solidaire, tout le monde a pitié de moi de me voir nettoyer chaque matin. On demande à ce qu'il y ait plus de patrouilles, de surveillances la nuit".

De l'urine, des excréments, des crachats, c'est trop. Mais ce n'est pas tout poursuit le gérant d'une sandwicherie qui constate d'autres actes aussi dégoûtants : "oui il est fréquent de retrouver des tas de saletés chaque matin devant les magasins. Des mégots de cigarettes, des verres vides, des bouteilles cassées".

La rue du Val de Mayenne à Laval cible de gestes violemment odorants © Radio France

Dans cette rue, aucune caméra de vidéo-surveillance n'est installée. Il y en a une à proximité sur la place du 11 Novembre, en face de l'Hôtel de Ville. Sans doute pas suffisant pour remonter jusqu'aux auteurs de ces nauséabondes déjections.