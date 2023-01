"Ils veulent nous interdire la chasse" : les chasseurs girondins appréhendent les annonces du gouvernement

Objectif : zéro accident. La secrétaire d'Etat à l'écologie élue en Gironde Bérangère Couillard, va dévoiler ce lundi 9 janvier son "plan chasse". Le gouvernement veut mieux sécuriser la pratique pour réduire les risques d'accidents. Quelques éléments de ce plan ont fuité dans la presse ces derniers jours : la création d'un délit d'alcoolémie, d'une application pour signaler aux promeneurs qu'une chasse est en cours, la possible interdiction de la chasse le dimanche...

ⓘ Publicité

A l'heure du petit-déjeuner, Jacques, Philippe et Bernard, se réunissent régulièrement autour d'un verre de vin rouge et d'un bon repas au restaurant de Lerm-et-Musset, village au sud de la Gironde. Ces nouvelles mesures passent mal. Un délit d'alcoolémie ? "Le chasseur il n'est pas là pour boire, lance Philippe, il est là pour chasser, ça demande une concentration importante et permanente." Juste à côté Bernard rajoute : "Les chasseurs font attention à tout ce qu'ils font, je vois pas pourquoi on parle de ça maintenant. Ils veulent arriver à nous interdire la chasse. C'est pour ça que tout est bon pour lancer toutes les piques contre la chasse."

D'ailleurs pour eux, les rumeurs d'interdiction de la chasse le dimanche sont dans la même logique, selon Philippe. "On n'est pas à la ville, on est à la campagne. La plupart des chasseurs ici travaillent la semaine. Leur plaisir est d'aller à la chasse le week-end. Ils veulent commencer à faire des interdictions, mais on commence par un jour, après ce sera tout le week-end, puis trois jours. C'est le monde à l'envers."

L'application acceptée par ces chasseurs

Les chasseurs ont le sentiment d'une déconnexion des personnalités politiques parisiennes avec les réalités de leur pratique : "Nous ici à la campagne, nous ne sommes pas écoutés. lls font ce qu'ils veulent à Paris. Paris est le centre de la France. Nous sommes plus écologistes qu'eux", regrette Jacques.

La création d'une application pour concilier promeneurs et chasseurs trouvent davantage d'adeptes : "C'est bien ça, lâche Bernard, j'ai vu que c'était mis en place en Dordogne. C'est un plus par rapport aux panneaux que les chasseurs mettent déjà en bordure de route ou chemins. Si avec ça il y a un accident, c'est que quelqu'un s'est aventuré ou alors comme tout accident c'est qu'un fusil est mal posé, ou qu'une balle a ricoché sur un arbre, une pierre."

La ministre Bérangère Couillard dévoilera le plan ce lundi à 11h lors de son déplacement à Dry dans le Loiret, pour y rencontrer des agents de l'Office français de la biodiversité.