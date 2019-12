Ils veulent offrir un réveillon de Noël à tous ceux qui sont en difficulté ou qui se sentent seuls

Laval, France

Pour eux, Noël ne serait pas noël sans partage ni générosité. Les bénévoles de la Porte Ouverte - l'accueil de jour pour sans domicile fixe à Laval - organisent ce mardi leur troisième Noël Solidaire au Palindrome à Laval, de 10h à 17h.

Au programme : des structures gonflables, des ateliers bracelets et maquillage, des initiations à différents sports (badminton, basket, volley), des jeux de société et jeux en bois. Et bien sur à midi, le repas, cuisiné à partir de dons. Parmi les convives, des personnes précaires, des personnes isolées, et des migrants venus de différents horizons.

Ce sera le premier Noël de Pamo, 27 ans. Dans son pays d'origine, la Guinée Conakry, il ne fait pas le réveillon. "J'ai vu ça dans mon pays, les gens fêtaient, mais moi je n'ai pas participé parce que je suis musulman. Même si chez nous il y a des musulmans qui fêtent avec les chrétiens. C'est une découverte pour moi, en France ici, pour faire la fête de Noël. De rencontrer les gens, c'est un grand plaisir pour moi, de fêter ensemble, de manger ensemble, de faire tout ensemble", explique le jeune homme.

Pamo va se mettre aux fourneaux. Il va cuisiner le repas de réveillon avec une vingtaine d'autres migrants comme Elméria, originaire de Russie. "On va préparer pour les enfants, la famille, et d'autres personnes, les amis. Ça me fait plaisir", sourit-elle. Ben lui ne va pas cuisiner, mais ce jeune de 28 ans originaire également de Guinée Conakry veut avoir un rôle à jouer. "Je vais me déguiser en Père Noël, pour être un Père Noël africain. C'est pour donner une participation de ma part, donner un coup de main".

Donner de leur temps, c'est leur cadeau pour tous ces bénévoles qui les aident et les soutiennent depuis des mois, car "la porte ouverte c'est la famille" ajoute Pamo.

200 personnes attendues à table ce mardi midi

"C'est une très très grande famille parce qu'on est 200 ! C'est une magnifique famille pleine de couleur, pleine d'histoires à raconter et d'échanges. Ils ont plein à nous apporter, on a autant à donner, c'est assez sympa cet échange. On arrive on s'installe à une table, on peut être à côté de quelqu'un qu'on ne connait pas, au début c'est un peu timide, mais nous on est là pour créer ce lien. C'est un accueil inconditionnel. Ces personnes migrantes on veut les mêler à la cité, aux autres, aux sans domicile fixe français ou pas, rencontrer des personnes qui ont la chance d'avoir un domicile, d'avoir de quoi manger, dormir, être au chaud, mais qui sont isolées. Pour moi c'est ça le vrai Noël", estime Rwaida Ayache, animatrice à la porte ouverte.

La mairie de Laval met la salle à disposition gratuitement. Si vous voulez faire un don, les bénévoles seront au palindrome ce lundi à partir de 17h30 : ces deux dernières années les convives ont mangé un couscous royal, mais cette année, c'est tajine de dinde au menu ce mardi midi au palindrome à Laval. Vous pouvez apporter des dons alimentaires ce lundi soir (gâteaux, boissons, bonbons, de quoi cuisiner le tajine).