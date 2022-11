Ils viennent avec leurs fusils dans des cabas à roulettes : la collecte d'armes fait un carton à Bordeaux

"Un pistolet et des munitions" : Isabelle, 62 ans, arrive à l'entrée de service du commissariat central de Bordeaux. Dans son cabas à roulette de supermarché, la retraitée bordelaise transporte trois fusils et un pistolet. La collecte d'armes à feu organisée par le gouvernement fait le plein en Gironde .

"Effectivement, c'est assez énorme, reconnaît Christophe, policier réserviste et armurier. Les gens découvrent des armes dans les greniers. Des fois, dans des maisons qu'ils ont rachetées. Ils en retrouvent en nettoyant. Ça arrive un peu de partout."

Isabelle, une retraitée bordelaise de 62 ans, apporte au commissariat trois fusils, un pistolet et des munitions. © Radio France - Jules Brelaz

"Ça, c'est une arme de guerre", explique le policier à Isabelle. "Nous avons trouvé ça il y a quelques années et nous nous sommes dit - oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va en faire ! On s'en débarrasse. Quel bonheur d'avoir cette semaine-là de collecte !"

Jean-Pierre, 65 ans, arrive lui de Martignas avec plusieurs fusils enroulés dans une couverture jaune. "Un fusil de chasse qui était celui de mon père, et une carabine de jardin qui était à mon beau-père. J'avais peur car ces fusils sont chez ma mère qui a 93 ans. En cas de cambriolage, je ne voulais que cette arme soit utilisée pour blesser quelqu'un."

600.000 munitions ont été récoltées à la date de dimanche soir, selon le ministère de l'Intérieur. © Radio France - Jules Brelaz

"L'avantage c'est qu'ils peuvent nous déposer les armes rien qu'avec une pièce d'identité. Et la préfecture ne fera pas de recherches. On fera détruire toutes les armes automatiquement suite à cette opération", indique un fonctionnaire de police. Les modalités d'enregistrement et d'abandon des armes ont été simplifiées pour l'occasion.

"J'ai découvert ces armes qui étaient dans un grenier et je m'en défait", raconte Patrick, un habitant de Mérignac. "Je ne suis pas chasseur et puis bon, garder des armes chez soi, c'est peut-être pas l'idéal."

Les armes sont enregistrées avant d'être entreposées dans l'armurerie du commissariat. Elles seront ensuite détruites sur un site spécialisé à Poitiers. © Radio France - Jules Brelaz

"Les armes à feu ne sont pas des biens comme les autres, rappelle le ministère de l'Intérieur. Elles sont dangereuses et leur possession par des personnes non initiées accroît leur dangerosité (accidents domestiques, vols lors de cambriolage)."

Les particuliers ont jusqu'au vendredi 2 décembre pour déposer dans des armodromes dédiés les armes à feu non-déclarées dont ils souhaitent se débarrasser. En Gironde, les lieux de collectes sont situés dans les brigades de gendarmerie de Blaye, Langon, Lesparre-Médoc, Libourne et dans les commissariats d’Arcachon et Bordeaux.

Le gouvernement assure que le particulier n'encourra "aucune poursuite judiciaire ou administrative sur le fondement du transport ou de la détention sans autorisation d’armes