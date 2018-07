Nîmes, France

Il fait une chaleur caniculaire dans le Gard et en Lozère. Les autorités nous recommandent de boire beaucoup d'eau et de rester le plus possible dans une pièce au frais.

Eux ne peuvent pas. Ils n'ont pas le choix. Jean-Charles, Mariella, Stéphane et Jean font partie des personnes considérées comme les plus fragiles, les premières touchées par la chaleur écrasante.Tous sont sans-abri.

Contrairement aux idées reçues, vivre dans la rue n'est pas plus facile l'été que l'hiver. Bien au contraire.

"C'est plus dur l'été" selon Stéphane, à la rue depuis 5 ans.

"Tout le monde est indifférent. Pourtant, les gens de la rue meurent plus souvent l'été que l'hiver" - Jean-Charles

A Nîmes, seulement une vingtaine de places d'hébergement restent ouvertes l'été pour une centaine de sans-abris. La Croix Rouge de Nîmes poursuit ses maraudes matin et soir pour leur venir en aide. Si vous voyez une personne en difficulté dans la rue, contactez le 115.