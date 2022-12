"Ils vont casser tous les hippodromes", les parieurs sont dégoûtés de la suppression d'une réunion à Craon

Finies les réunions hippiques de septembre à l'hippodrome de Craon et en février à Meslay-du-Maine. France Galop, qui organise les courses nationales, a décidé de supprimer les deux réunions pour faire face au manque de chevaux aux départs des courses.

Pour Roland, qui attend son tour au guichet des paris à l'hippodrome de Craon, cette suppression à l'hippodrome de Craon, ce n'est que le début. "Ils vont casser tous les hippodromes, imagine le Mayennais. Parce que, les champs de course sont améliorés de jour en jour pour attirer le public. Mais ce n'est pas en faisant ce truc-là, qu'il vont arranger les choses."

Un moment convivial en famille

Résultat, Xavier ne viendra plus du Mans à Craon pour la réunion de septembre, un moment qu'il apprécie particulièrement. "On vient en famille, c'est un moment convivial avec les enfants. Au mois de septembre il y a des belles journées, ça permet de sortir de la maison, donc c'est dommage." Gilles lui essaie de ne pas tout voir en noir. "On ira ailleurs pour suivre les courses de chevaux." Le Mayennais imagine déjà aller à Châteaubriant ou à Angers pour profiter des courses hippiques. "Quand on est amoureux des courses de chevaux, on peut faire 100 kilomètres !"