"Ils vont nous manquer..." : les rugbymen de l'équipe de la Namibie quittent leur camp de base d'Aix-les-Bains

Le Domaine de Marlioz à Aix-les-Bains est un peu plus calme depuis deux jours. Pendant un mois, il a servi de camp de base à l'équipe de rugby de la Namibie, venue en France pour disputer la Coupe du Monde. Les Namibiens, qui n'ont gagné aucun de leurs quatre matchs de poule, ont été éliminés de la compétition et sont donc rentrés chez eux ce vendredi matin. Ils ont quitté l'hôtel Mercure, privatisé pendant leur séjour. Un moment un peu hors du temps pour le personnel de l'établissement, qui partagé le quotidien de cette équipe namibienne.

Des rugbymen très sympa, mais un peu tête en l'air

"Une fois qu'ils étaient là, on était comme à la maison", confie Cécile, la chef de réception de l'hôtel, un peu triste de ne plus voir ces grands gaillards déambuler dans les couloirs. "C'était vraiment un mois de bonheur, ils étaient super agréables et très respectueux... Ils vont nous manquer."

Seul petit défaut de ces rugbymen : ils étaient parfois un peu tête en l'air. "Un jour, ils sont partis à Toulouse pour un match et ils ont oublié leurs shorts ! Ils ont donc dû faire rapatrier les shorts en urgence", poursuit Cécile. Heureusement, le taxi qui transportait la valise est arrivée à temps pour le match contre la Nouvelle-Zélande.

Des viandards fans de côtelettes d'agneaux

"Ils étaient vraiment sympa", confirme Clément. "Ils ne voulaient pas qu'on débarrasse leurs assiettes", enchaîne le chef de cuisine, qui a composé les menus en fonction du cahier des charges de la fédération internationale et des directives de la nutritionniste de l'équipe de la Namibie. "Ils ont adoré les côtelettes d'agneaux et m'en ont demandé plusieurs fois, on a aussi fait des menus à thème, par exemple mexicain avec des fajitas... Et puis pour leur dernière soirée, on a fait un menu savoyard avec tartiflette et diots pour se faire plaisir. Ils ont beaucoup aimé", détaille Clément.

Bientôt une délégation japonaise à Aix-les-Bains ?

Bref, recevoir ces Namibiens était une expérience formidable d'après Florian Hugonet, le directeur général du Domaine de Marlioz. "La pression était importante, il y avait beaucoup de sécurité, des contrôles des services vétérinaires etc... Mais une fois que la délégation est arrivée, ça s'est très bien passé." Un bilan très satisfaisant donc, et qui tombe très bien à moins d'un an des JO de Paris. "Aix-les-Bains est Terre de jeux dans plusieurs disciplines, donc on se prépare, on travaille pour attirer des équipes et le fait d'avoir accueilli la Namibie, c'est un excellent signal pour nous", conclut Florian Hugonet. Le Japon serait d'ailleurs intéressé et envisagerait de faire venir ses athlètes paralympiques à Aix-les-Bains.