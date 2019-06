Bas-Rhin : trois Ehpad en finale d'un concours de cuisine

Andlau, France

C'est la finale du concours "Recettes 5 étoiles", un concours de cuisine organisé entre les équipes des Ehpad volontaires du Bas-Rhin. Un projet lancé par le Conseil départemental du Bas-Rhin. Objectif : revaloriser le travail du personnel d'Ehpad et prouver qu'on peut bien manger en maison de retraite. Du 3 au 5 juin 2019, les trois établissements finalistes s'affrontent. Lundi 3 juin, le jury s'est rendu à l'Ehpad Stoltz-Grimm d'Andlau.

L'Ehpad d'Andlau, finaliste du concours de cuisine "Recettes 5 Etoiles" © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

Un menu 100 % alsacien

Pour l'occasion, l'établissement avait sorti le grand jeu : décoration alsacienne pour imiter l'esprit Winstub, tenues alsaciennes et surtout menu 100 % alsacien. "Tartes flambées, choucroutes et bibeleskaes miniatures en entrée, quenelles de foie en plat principal et tarte au fromage blanc en dessert. Le tout préparé avec des produits locaux et de saison", détaille Thomas Philippe, chef cuisinier de l'établissement. Un menu élaboré avec les 88 résidents de cet Ehpad, dont beaucoup sont pourtant en grande dépendance. Pour préparer cette finale, tous ont mis la main à la pâte, accompagnés par le personnel de santé. "Les résidents étaient tous très motivés. Ils ont participé à l'ensemble du projet : de l'élaboration du menu, à la décoration de la salle, en passant par le choix des chansons pour les musiciens et l’empotage des fleurs", explique Murielle, animatrice de l'établissement.

Menu 100 % alsacien de l'Ehpad d'Andlau © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

On va juger les équipes de cuisine sur leur talent de présentation

Attablés au milieu des résidents, les membres du jury scrutent et évaluent dans les moindres détails, comme dans un concours traditionnel, mais avec tout de même certaines particularités. "Comme on est dans un Ehpad, les plats sont hachés et mixés pour les résidents donc on va juger les équipes de cuisine sur leur talent de présentation et d'assaisonnement", confie Nicolas Stamm, chef étoilé d'un restaurant d'Obernai et membre du jury.

Thomas Philippe, chef cuisinier de l'Ehpad d'Andlau © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

On s'amuse, on boit et on mange bien !

Mais quelque soit le verdict, les résidents de l'Ehpad d'Andlau sont déjà ravis d'avoir été jusqu'en finale. "C'est vraiment une belle fête, on s'amuse, on boit et on mange bien", s'exclame tout sourire, Charles, 90 ans. Deux autres Ehpad seront évalués mardi 4 et mercredi 5 juin, avant la remise du prix au grand gagnant jeudi 6 juin.