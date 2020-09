IMAGES - Dordogne : plus d'un millier de manifestants pour défendre la déviation de Beynac

Ils ne baisseront pas les bras malgré la décision du Conseil d'Etat. C'est le message que sont venus faire passer les manifestants ce dimanche matin à Beynac. Ils sont plus d'un millier à avoir défilé dans les rues du bourg pour soutenir le projet de déviation à l'appel de l'association "J'aime Beynac et sa vallée". Les organisateurs ont fourni des fourches en bois, en rappel de Jacquou le Croquant et pour symboliser le peuple et la ruralité en colère.

Le député Jean Lassalle présent

Le rassemblement s'est poursuivi par les discours des élus. Plusieurs avait fait le déplacement dont le député des Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle. Il a appelé à la résistance et rappelé que le cas de Beynac n'est pas le seul en France.

Le président du Conseil Départemental, Germinal Péiro, a lui laissé entrevoir une perspective pour continuer la bataille de la déviation. Il a annoncé qu'il réfléchissait à une proposition de loi pour empêcher que le cas de Beynac ne se reproduise. "Elle dira que tout chantier entamé par une collectivité, qui a reçu les autorisations et dont le projet est reconnu d'utilité publique, pourra être terminé" explique Germinal Peiro. C'est Jean Lassalle qui sera en charge de porter le projet à l'Assemblée Nationale.

