IMAGES - Entre 200 et 300 manifestants rassemblés pour défendre les droits des femmes à Nancy

A l'occasion de la journée internationale du droit des femmes, ce dimanche 8 mars, entre 200 et 300 personnes se sont rassemblées à Nancy. En ligne de fond, l'affaire Polanski ainsi que la réforme des retraites et ses effets supposés négatifs pour les femmes.

Une réforme des retraites "injuste" pour les femmes

"Aujourd'hui, ce qui est important aussi, c'est de relier la place des femmes avec la réforme des retraites", insiste Emilie, syndicaliste Sud 54. C'est une réforme injuste et on voit très bien que le calcul de la pension des retraites qui va être fait sur l'ensemble de la carrière va forcément impacter les femmes. Les femmes sont celles qui ont le plus de temps partiel, le plus d'arrêts dans leur carrière suite aux grossesses."

Clémence et Lena assistent quant à elles à leur première marche féministe, suite à un fait d'actualité qu'elles ont trouvé particulièrement choquant : la cérémonie des Césars et la remise du prix du meilleur réalisateur à Roman Polanski, accusé de viols. "Clairement, c'est honteux, en 2020, de lui attribuer un prix. Ils auraient pu récompenser l'équipe, mais remettre le César à Polanski lui-même c'est vraiment se payer la tête des victimes."

Photo de la manifestation du 8 mars 2020 à Nancy. © Radio France - Marie Roussel

Le cortège, parti de la place Simone Veil, s'est ensuite dirigé vers le parc Sainte-Marie, où un pique-nique était organisé.