IMAGES - La commémoration du 75ème anniversaire de l'évacuation du Struthof

Natzwiller, France

Environ 200 personnes étaient présentes ce samedi 14 septembre 2019 pour la commémoration du 75ème anniversaire de l'évacuation du camp du Struthof, à Natzwiller. Une première.

Première fois qu'une commémoration sur l'évacuation du Struthof est organisée

"Nous prenons conscience que nous ne pouvons pas laisser dans l'oubli cette notion d'évacuation du camp, explique Jean-Marie Muller, président du comité international du camp de Natzwiller-Struthof. Tous les camps de concentration en Europe ont été libérés. Après le débarquement des Alliés en 1944, les nazis ont pris conscience que la guerre était perdue pour eux. Comme ce camp est le seul qui se trouve sur le territoire français, les nazis ont décidé de l'évacuer".

Environ 200 personnes étaient présentes lors de cette commémoration. © Radio France - Marie Roussel

Ernst Sillem, ancien déporté néerlandais, a été prisonnier dans le camp du Struthof entre juillet 1943 et septembre 1944 pendant un an et demi. Il se souvient de cette évacuation. "On nous a emmené en train, dans des wagons à bestiaux, fermés. On entendait les éclats d'obus contre la carrosserie. On a continué et on est arrivé à Daschau," raconte cet homme de 96 ans. Il y est resté une nuit, avant d'être envoyé à Allach, kommando de Daschau.

Le Néerlandais "Skippy" de Vaal, l'un des deux anciens déportés présents ce samedi 14 septembre pour la commémoration. © Radio France - Marie Roussel

Une commémoration très internationale puisque le secrétaire général du Conseil de l'Europe et les ambassadeurs du Luxembourg, de Norvège ainsi que du Pays-Bas étaient présents.

Près de 22 000 personnes sur 50 000 déportés sont morts dans le camp de Natzwiller-Struthof.