La ville de Bayonne vient de lancer l'AB Campus, un projet estimé à 6,30 millions d'euros. Il prévoit la livraison d'un centre d'entraînement et de formation novateur pour l'Aviron Bayonnais échelonné entre l'été et décembre 2022.

VIDÉOS - Le chantier de l'AB Campus, le centre d’entraînement et de formation de Bayonne, lancé

Près de deux ans après la première annonce autour du projet, il est lancé. Le chantier de l'AB Campus (ABC), le centre d'entrainement et de formation de l'Aviron Bayonnais dont la construction a débuté. Véritable pierre angulaire de l'avenir du club ou comme l'avait présenté Philippe Tayeb en septembre 2020, _"la fabrique à champions", avant d'être reléguée après la construction de la nouvelle tribune. L'ABC, un projet "pas uniquement sportif mais urbain, un vrai morceau de la ville"_ explique par ailleurs le maire de Bayonne, Jean-René Etchegaray, dont la Ville est devenu maitre d'ouvrage.

Un bâtiment destiné à accueillir le groupe professionnel, mais aussi les espoirs et les associations comme celle de l'Aviron Bayonnais et de l'AS Bayonne pour la section féminine. Une structure en forme de "U", pour une surface de plancher de l’ordre de 2.752 m² développée sur 2 niveaux autour d’une halle couverte, avec terrain synthétique, qui s’étend sur environ 960 m². C'est le groupement Arotcharen-Etchart qui a été sélectionné pour imaginer le projet.

Livraison en deux parties

Après les travaux de démolition et de terrassement réalisés en novembre, le chantier est lancé en cette fin d'année 2021. La première phase (centre de performance, bloc professionnel de l'Aviron Bayonnais) s'achèvera à l'été 2022. Quant à la seconde partie (bloc formation et associations) elle sera finie en décembre 2022. Parmi les éléments notables de ce projet :

Vestiaires pour les associations : 110 m²

Salle de musculation : 346 + 150 m²

Restaurant et salle de vie : 164 m²

Espace soins : 247 m²

Salles de classe : 80 m²

Amphithéâtre : 110 m²

"Le projet AB Campus, un nouveau morceau de la ville de Bayonne..." ─ Jean-René Etchegaray Copier

Le coût de cette opération est estimé à 6,30 millions d'euros, dont 1,5 M€ de la région et 2,5 M€ du département.