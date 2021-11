EN IMAGES - Les illuminations de Noël lancées sur les Champs-Elysées

Le compte à rebours avant Noël est bel et bien lancé. Les Champs-Elysées ont retrouvé leurs habits de lumière ce dimanche 21 novembre, avec le lancement des illuminations de Noël. C'est la chanteuse Clara Luciani, marraine de l'événement, qui a appuyé sur le "bouton rouge", avec deux jeunes malades de l'association Petits Princes, vers 19h. La maire de Paris, Anne Hidalgo, et Marc-Antoine Jamet, Président du Comité Champs-Élysées étaient également présents.

Les illuminations "Flamboyance" des Champs-Élysées ont été créées par la société Blachère Illumination. La plus belle avenue du monde sera illuminée de rouge tous les soirs de 17h et 2h du matin jusqu'au 8 janvier et même toute la nuit les 24 et 31 décembre. En tout, ce sont près de 150 rues de Paris qui sont illuminées pour les fêtes de fin d'année.