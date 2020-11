IMAGES - Loire-Atlantique : malgré le confinement, le travail ne manque pas au zoo de la Boissière-du-Doré

Seules les feuilles qui commencent à tomber par centaines viennent encombrer les longues allées du parc zoologique de La Boissière-du-Doré, en Loire-Atlantique. Déserté par les visiteurs depuis l'annonce par le président de la République du reconfinement au moins jusqu'au début du mois de décembre, le zoo continue malgré tout de fonctionner. La trentaine de salariés n'a d'ailleurs pas souvent le temps de souffler. En revanche, les rhinocéros, singes et autres félins profitent du calme avant, peut-être, le retour des visiteurs au début du mois de décembre, si les conditions sanitaires le permettent.

Les allées du parc zoologique de La Boissière-du-Doré en Loire-Atlantique sont désertes depuis le début du reconfinement. © Radio France - Florian Cazzola

"L'impression d’être un peu comme à la maison avec nos animaux, c'est plus calme"

C'est un rituel pour Angelina. Tous les après-midis, cette soigneuse se balade d'enclos en enclos pour aller donner le goûter à ses protégés qui enchaînent pour certains jusqu'à huit repas par jour. "Là, on a tout un harem de Gélada, explique, pédagogue, celle qui travaille dans le parc depuis sept ans en pointant du doigt ces primates originaires d'Érythrée et d'Éthiopie. Ils sont huit et demi parce qu'on a eu un petit bébé il y a un mois." Pendant de longues minutes, la soigneuse va lancer près des singes du céleri, des endives ou encore des carottes. "C'est le légume qu'ils adorent par dessus tout, sourit la jeune femme qui pourrait parler de son métier pendant des heures. Ils vont même les éplucher pour manger le cœur. Dans l'après-midi, s'ils ont vraiment faim, ils reviendront pour manger les peaux."

Le quotidien de la soigneuse n'a pas bougé d'un iota depuis que les portes du zoo ont fermé au public. Entre la préparation des repas, le nourrissage et l'entretien des enclos, Angelina qui poursuit sa tournée chez les Saimiri à tête noire (voir image ci-dessous) puis chez les Lémuriens ne chôme pas. Et il en va de même pour les autres salariés. Sous le chêne bicentenaire situé au centre du zoo, Arnaud et un collègue multiplient leurs va-et-vient pour entreposer les tables de pique-nique sous un abri. "On doit rentrer tout ce qui était sorti pendant l'été comme les tables, confie l'homme arrivé en février 2019. Ensuite, on fait les chantiers pour les nouveautés ou les améliorations du parc."

Il faut pas moins de huit repas quotidiens pour satisfaire l'appétit des Saimiri à tête noire. © Radio France - Florian Cazzola

Les deux salariés sont d'accord sur une chose : c'est plus calme. "L'après-midi est plus relax car en période d'ouverture il y a du monde et on a plus de surveillance à faire, observe ce responsable de la nurserie en période estivale qui se transforme en homme à tout faire l'hiver. Et vu qu'on n'a pas de visiteurs, les vitres n'ont pas besoin d'être nettoyées tous les jours, sinon rien ne change." Mais le vide se fait sentir. "Quand on est soigneurs, on a envie de faire toujours plus pour les animaux et les visiteurs sont importants pour ça, détaille-t-il. Après, il faut avouer qu'on se sent encore plus privilégiés car on a l'impression d’être un petit peu comme à la maison avec nos animaux."

La colonie de Lémuriens profite du soleil et de la relative douceur en attendant le goûter. © Radio France - Florian Cazzola

Un marché de Noël qui attendra des jours meilleurs

Le confinement, la trentaine de salariés l'utilise à bon escient. Ici, des nouveaux sanitaires sont en construction. Là, un frigo va être installé. "Le télétravail en parc zoologique, c'est un petit peu compliqué, rigole Sébastien Laurent, le directeur. On a la chance de travailler avec du vivant et ce dernier, il ne compte pas les jours où il faut être en télétravail ou en présentiel." Il était également indispensable pour les employés de venir travailler au parc pour mener à bien le dernier projet du zoo de La Boissière-du-Doré.

Au beau milieu du parc, devant la terrasse du restaurant, devait se dresser une douzaine de chalets pour concrétiser ce souhait de longue date de création d'un marché de Noël à l'accent local. Le village aurait dû se dresser dans les tous prochains jours pour ouvrir le dernier week-end de novembre et tous les suivants jusqu'au 24 décembre. "Mais là, tout est en stand-by, déplore Sébastien Laurent. Si on a la chance de pouvoir rouvrir avant l'année prochaine, on sera prêt."

Les rhinocéros et leurs colocataires ne sont dérangés que par les épisodes bruits liés aux chantiers en cours dans le parc. © Radio France - Florian Cazzola

Ce projet dont le but était "de ne pas se faire oublier pendant la période de fermeture, ce qui était pour nous un grosse nouveauté et une première en parc", dixit le patron du site, aurait permis au zoo de terminer l'année sur une bonne note. Car jusqu'à présent, tout n'a pas été un long fleuve tranquille pour le parc amputé d'une partie de sa saison en raison du premier confinement et fermé précipitamment juste avant Halloween. "On est forcément très frustrés car on a des gens qui s'étaient beaucoup investis, déplore-t-il. Et puis, en cette période anxiogène où le moral n'est pas formidable pour beaucoup, ça aurait pu faire du bien à pas mal de monde." Ce n'est que partie remise. En attendant, le parc est en sommeil. Tout le contraire des animaux qui par leurs cris mettent encore une sacrée ambiance.