La chasse s'est ouverte ce dimanche matin dans le Cantal, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme. Une ouverture particulière pour Corentin, tout juste dix-huit ans, qui vient d'avoir son permis national de chasse. Reportage

Dominique et son fils Corentin pour l'ouverture de la chasse ce dimanche matin

Chappes, France

En ce dimanche matin, Chappes s'éveille sous le soleil de septembre. Il est 8 heures, la cloche de l'église retentit au loin et donne le signal... La chasse est ouverte !

Corentin, serein, avec le fusil prêté par son père © Radio France - Lauriane Havard

Dominique et Corentin, père et fils, ont rechaussé leurs bottes, renfilé leurs gilets de chasse et leurs casquettes couleur kaki. Un moment spécial pour le jeune homme qui s'y est préparé depuis longtemps.

J'attends ça depuis que je suis petit ! - Corentin, 18 ans, jeune chasseur

Les voilà partis dans les sillons d'un champ de maïs, côte à côte, et ce depuis toujours. "Il était déjà dans mes bottes depuis l'âge de 5 ans" dit en souriant le père, Dominique. Son fils, Corentin, n'a jamais traîné le pied pour le suivre. La chasse, c'est sa passion :"J'aime la Nature, voir de mes yeux les animaux sauvages [...] Des fois on attend des heures, il se passe rien, mais c'est aussi ça la chasse".

Le jeune homme s'est formé, il a passé la chasse accompagnée sur le même principe que la conduite accompagnée. Corentin a ensuite décroché son permis national de chasse. Participer ce dimanche à l'ouverture de la chasse concrétise tous ses efforts : "J'attends ça depuis que je suis petit !"

Passer le flambeau aux jeunes

Ce dimanche matin, Corentin a réussi son premier tir. Après une demi-heure de marche dans les champs de maïs, deux perdrix grises s'envolent à 35 mètres des chasseurs. Corentin a eu un bon réflexe, "il faut être vigilant et rapide [...] j'ai le cœur qui bat un peu vite là" confie le jeune homme.

Père et fils à l'affût du gibier ce dimanche à Chappes (Puy-de-Dôme) © Radio France - Lauriane Havard

Son père, Dominique, est "très fier". C'est "important que des jeunes prennent la relève" explique ce chasseur d'une cinquantaine d'années. Dominique regrette les critiques récentes sur les chasseurs et espère que cette nouvelle génération de jeunes apportera un nouvel élan à la pratique de la chasse.

L'ouverture de la chasse qui intervient plus d'une semaine après la démission de Nicolas Hulot du gouvernement. Le départ de l'ancien ministre de la Transition Ecologique et Solidaire qui a été motivé notamment par la main tendue d'Emmanuel Macron aux chasseurs.