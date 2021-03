Images - Périgueux : une vierge moustachue et en porte-jarretelles devant le théâtre

L'artiste périgourdine Mac Marik' expose en ce moment une vierge moustachue et en porte-jarretelles sur la façade du théâtre de l'Odyssée. Le collage a eu lieu à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes et il interpelle.

C'est la polémique artistique du moment à Périgueux. La dernière œuvre de l'artiste périgourdine Mac Marik' fait réagir. Pour la journée internationale des droits des femmes, elle a affiché ce lundi sur le théâtre de l'Odyssée une vierge moustachue, en porte-jarretelles tenant un enfant Jésus tatoué. L'opération est dans le cadre d'une action menée par l'association Femmes Solidaires, en lien avec la mairie de Périgueux qui a prêté l'emplacement.

Une vierge qui interpelle

Depuis l'œuvre ne cesse de faire réagir, réactions politiques lors du dernier conseil municipal, le diocèse de Périgueux et Sarlat a commenté sur sa page Facebook. Mais le collage attire aussi les curieux. "C'est déplacé. La Vierge Marie, ce n'est pas ça ! Toucher à quelque chose d'aussi sacré, c'est blessant" explique une Périgourdine venue la voir. "On condamne quand même l'aspect religieux. On pourrait dire que c'est un blasphème" ajoute un autre habitant. Certains au contraire sont conquis. "Moi, je ne suis pas choqué. C'est le délire d'un artiste. C'est une œuvre _comme une autre_. Et puis, ces fleurs autours adoucissent le sujet qui est plus dur", commente Claudine venue montrer le collage à son mari.

L'oeuvre est signée de l'artiste périgourdine Mac Marik' © Radio France - Théo Caubel

Derrière cette madone subversive, l'artiste évoque l'inclusivité. "La vierge, c'est le symbole de la mère bienveillante qui ouvre ses bras à tous. Mon travail à travers cette figue, je la désacralise, l'humanise, la rends plus fluide sur les questions de genre. Mais au final, je ne la rends pas moins aimante et protectrice", explique Mac Marik'.

"Créer le débat, créer du lien"

L'artiste ne s'attendait cependant pas à autant de réactions. "Le Street art, c'est ce qui permet d’interpeller les gens, de créer du lien, du débat, de susciter des avis différents, des controverses ! C'est aussi le travail de l'artiste." Et cette œuvre n'est que la première d'une série sur laquelle elle travaille. Neuf personnages, représentants des minorités dans la société, seront exposés. L'idée est de parler de discrimination. La vierge à la moustache sera la figue centrale.