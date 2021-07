PHOTOS - Quand des adolescents terminent la cathédrale d'Auch

Ils terminent la cathédrale d'Auch ! Dix jeunes issus de quartiers défavorisés de la ville travaillent toute cette semaine à la création de statues en trompe-l'œil pour combler les niches de la façade du monument, restées vides depuis sa construction il y a 400 ans. Depuis lundi, ils se retrouvent tous les matins pendant 3h pour peindre. Ils travaillent sur quatre photos grandeurs nature de ces niches et dessinent les figures de bâtisseurs du 21e siècle.

S'approprier le patrimoine

C'est l'association Initiatives Multiples d'Actions Auprès des Jeunes (Imaj), en lien avec la municipalité, qui est à l'origine de ce projet. Il rentre dans le cadre de l'opération nationale "C'est mon patrimoine" qui vise à permettre aux jeunes partout en France d'investir et de s'approprier nos plus beaux édifices. "Cela fait quatre ans que nous y participons et chaque année nous essayons de renouveler l'activité, explique Ian Grandjean coordinateur informatique à Imaj, qui a proposé le concept de terminer la cathédrale. L'idée avec ce dispositif, c'est de montrer aux jeunes leur patrimoine car trop souvent ils passent devant sans le regarder".

Dix jeunes âgés entre 14 et 17 ans participent à l'opération © Radio France - Théo Caubel

Passé les doutes du début, les dix jeunes se sont prêtés au jeu. "Au début, je ne comprenais pas trop pourquoi nous devions faire ça. Je me disais si des professionnels ne l'ont pas fait, pourquoi nous ? Mais je me suis rendu compte qu'effectivement, les niches sont vides. Et je suis content qu'on nous demande, à nous, de les remplir", explique Thomas, 15 ans.

Le résultat affiché ce vendredi

Dans ce projet, les jeunes sont encadrés par des animateurs, notamment pour les accompagner dans la peinture. "L'objectif, c'est de les valoriser. Ils vont voir le travail fini et en être fier. Et puis, ils travaillent sur la cathédrale d'Auch, un monument qui peut leur paraître inaccessible. Là, ils mettent en valeur un édifice déjà magnifique, ça ne peut être que valorisant", explique Patrice qui encadre les jeunes.

Le résultat final sera affiché sur la façade de la cathédrale ce vendredi 30 juillet à partir de 10h. Les affiches seront ensuite redescendues dans la soirée.

Les jeunes peignent trois heures par jour depuis lundi © Radio France - Théo Caubel