IMAGES - sécurité routière : 400 motards en colère rassemblés ce samedi à Périgueux

Plusieurs centaines de motards ont défilé ce samedi après-midi dans les rues du grand Périgueux. Ils dénonçaient l'interdiction de la circulation inter-files et rejettent les recommandations d'un récent rapport du Conseil national de la sécurité routière.

Ils ont fait rugir les moteurs. Environ 400 motards se sont rassemblés ce samedi 20 février à Périgueux. Ils s'étaient donnés rendez-vous sur l'esplanade Robert Badinter dans le centre-ville avant de défiler pendant plus de deux heures dans les rues de l'agglomération. Une action à l'appel de la Fédération Française des motards en colère (FFMC), relayée au niveau départemental.

Une "motophobie"

Les manifestants ont porté plusieurs revendications ce samedi après-midi. Ils ont dénoncé en premier lieu l'interdiction de la circulation inter-files et ils ont déploré la "motophobie" du Conseil National de la Sécurité Routière. Ils s'inquiètent d'un rapport, qu'ils jugent à charge, publié par le CNSR.

"Il y a 28 propositions dont certaines qui sont scandaleuses, alerte Didier Vedeau le secrétaire départemental de la FFMC 24. Par exemple, il y a le projet d'encourager les assurances à utiliser un système pour connaître la manière de circuler des motards et noter à chaque fois qu'ils dépassent les limitations de vitesse." Le rapport préconise également de modifier les plaques d'immatriculation des deux roues, de rendre le port du masque intégral obligatoire, etc. "Ce sont des mesures qui sont faites par des gens qui ne sont pas motards et qui visent à nous brimer. Jamais, il n'y a eu de telles mesures pour les voitures" ajoute Didier Vedeau.

Les motards s'étaient donnés rendez-vous sur l'esplanade Robert Badinter dans le centre-ville de Périgueux © Radio France - Théo Caubel

Le rassemblement avait pour but également de montrer que malgré la crise sanitaire les motards restent mobilisés. "Ils ont cru qu'on roupillait pour essayer de faire passer des mesures. Mais malheureusement pour eux, nous ne sommes pas endormis et nous allons nous faire entendre" prévient Daniel Julliot, le président de la FFCM 24.

Les motards ont défilié pendant plus de deux heures dans les rues du Grand Périgueux © Radio France - Thibault Delmarle