IMAGES - Aux Sables d'Olonne la rénovation d'une villa du remblai heurte

C'est un édifice emblématique des Sables d'Olonne. La villa Marisol, construite en 1912 par l'architecte vendéen Maurice Durand sur le Remblai, en bas de la rue Travot, est en train d'être rénovée. En fin de semaine dernière la bâche cachant la façade a été enlevée, laissant apparaître un bloc très moderne sur le toit. Beaucoup de sablais ne cachent pas leur stupeur: "J'étais choquée de voir ça sur un bâtiment aussi beau qui est là depuis toujours, c'est pas du tout le même style, c'est pas beau, ça dénature l'ensemble, ça gâche tout".

La mairie des Sables d'Olonne a également interpellé le propriétaire de l'immeuble, Dominique Beaulieu, gérant de plusieurs Mac Donald's en Vendée et qui y loue des bureaux. Lui aussi ne cache pas son étonnement: "Moi-même quand je suis sorti j'ai dit wouah (...) L'idée était d'agrandir sur cette partie-là, de faire une salle de réunion et de mieux profiter de la terrasse pour des réceptions, j'ai beaucoup de demandes pour me louer cet espace là. Ca ne paraît pas grand mais la perspective d'en bas donne cette impression, et puis la couleur du revêtement". Il reconnaît qu'aujourd'hui "on ne voit que ça" alors que ce n'est pas fini. Les travaux conséquents engagés pour rénover l'immeuble avaient été validés par l'architecte des bâtiments de France, contraignant aussi de surélever le bâtiment en raisons de nouvelles poutres métalliques HEA. "Cela a eu un effet masse qu'on n'était pas en mesure d'attendre" reconnaît aussi Christophe Soulard, l'architecte qui a mené les travaux.

La salle et la terrasse serviront à terme de lieu de réception © Radio France - Yves-René Tapon

Les plaques en terre cuite seront modifiées pour ressembler plus à la couleur du reste de l'immeuble © Radio France - Yves-René Tapon

Du haut de l'immeuble, vue imprenable sur la mer © Radio France - Yves-René Tapon

Dès ce lundi une réunion s'est tenue avec la mairie des Sables d'Olonne. Dominique Beaulieu promet de corriger le tir en modifiant les matériaux pour obtenir une couleur plus proche de l'immeuble. Mais il justifie la volonté maintenue de créer cette terrasse de 100 mètres carrés offrant une vue imprenable sur la grande plage des Sables d'Olonne et la baie. "Tous ce travail de ravalement ne me donnaient un but que si je prouvais profiter de cette terrasse" conclue Dominique Beaulieu.

