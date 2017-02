Participez aux "ateliers débats" pour améliorer vos services publics en Ardèche

Avant le 31 déc. 2017, la loi impose aux départements français de se doter d'un schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public. En Ardèche, le département et l'État ont choisi de consulter la population. Du 1er au 28 mars, des "Ateliers débats" sont organisés dans le département.

À partir de l'année prochaine, le 1er janvier 2018, chaque département français devra avoir conçu et mis en place un dispositif pour permettre à tout un chacun de pouvoir mieux accéder aux services au public "sur l’ensemble du territoire" peut-on lire sur le site du département. En Ardèche, le département en partenariat avec les services de l’État, a choisi de consulter les habitants, les collectivités, les acteurs publics et privés.

Venez débattre, votre avis compte !

Dix-huit "ateliers débats" sont donc organisés du 1er au 18 mars sur tout le territoire (voir notre carte ci-dessous pour les lieux et le calendrier). Pour chaque atelier, environ une cinquantaine d’habitants sont invités à réfléchir et échanger le temps d'une soirée. Ces soirées seront organisées en multiples petits débats autour de tables de 6 à 8 personnes, chacune ayant une thématique dévolue.

"Les participants changent de table (et donc de thème) au bout de 15 à 20 minutes pour compléter et enrichir les idées des uns avec celles des autres". Au fur et à mesure de la soirée, le département espère ainsi voir "les idées (...) mûrir et s’enrichir, pour aboutir à des propositions concrètes et si possible innovantes".

Une fois cette consultation des habitants effectuée, le département de l'Ardèche s'engage choisir, dès le mois d'avril, 3 à 5 grandes orientations pour "structurer un plan d'action et de mutualisation". Ce plan d'action sera à nouveau élaborer en concertation avec un panel plus réduit de partenaires, d'experts, de collectivités, de représentants d’usagers, et d'associations.

La concertation finale devrait avoir lieu en septembre 2017 pour une application concrète à partir de décembre 2017... et des améliorations visibles dans les services au public ardéchois en janvier 2018.

