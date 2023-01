Iman confirmé, prêches filmées, pratique encadrée... La mosquée d'Allonnes rouvre ce vendredi

Aux alentours de 250 fidèles sont attendus ce vendredi 13 janvier pour la réouverture de la mosquée d'Allonnes, à l'espace associatif interculturel Yvon-Luby. La principale préoccupation des deux associations, en charge des activités cultuelles et culturelles, est de donner un nouveau départ au lieu de culte, fermé en novembre 2021 pour des soupçons de prêches en faveur d'un islam radical.

"Une pratique dans le cadre de la laïcité"

La mosquée veut jouer la carte de la transparence à travers des portes ouvertes organisées avec les habitants pour mieux communiquer sur les activités du lieu de culte. Mohamed Zantar, président des deux associations, sera lui particulièrement vigilant sur les prêches : "Nous sommes là pour promouvoir un islam simple, que les Allonnais puissent faire leurs prières tranquillement dans leur lieu de culte. Toute la communauté sera vigilante, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, ça sera une pratique dans le cadre de la laïcité, de l'islam en France."

La salle des prières des hommes, qui peut accueillir jusqu'à 300 personnes. © Radio France - Julien Penot

La prière sera menée par un iman confirmé, et non plus des bénévoles comme c'était le cas auparavant. Ce qui limitera les risques de mauvaises interprétations du Coran, et pour éviter toutes dérives les prêches seront même filmées. "Le plus important, c'est d'avoir un iman bilingue, en arabe et en français, pour que les jeunes puissent comprendre le sens du prêche", ajoute Mohamed Zantar.

Un loyer de 2600 euros par mois

L'autre grand changement à noter : la mairie ne met plus à disposition les locaux, la mosquée doit payer un loyer de 2 600 euros par mois pour utiliser une partie de l'espace associatif interculturel Yvon-Luby. Des dons ont été récoltés, mais l'objectif est de devenir propriétaire des lieux d'ici un an, en rachetant une partie des bâtiments. Le sujet doit être abordé en conseil municipal en février prochain.

La mosquée rouvrira ses portes ce vendredi 13 janvier, avec une première prêche à 13h. Le site sera ensuite ouvert tous les jours pour assurer les cinq prières quotidiennes. Sa capacité est de 300 fidèles pour les hommes, 80 à 100 pour les femmes.