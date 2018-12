Imbroglio autour de la crèche de la mairie de Chatillon-sur-Cluses

Haute-Savoie, France

Elle a été installée sur le balcon de la mairie. "C’est une crèche mais au sens ancien du terme", explique Bernard Cartier. "Initialement ce terme désignait une étable, poursuit le maire de Chatillon-sur-Cluses. J’ai donc fait une crèche dans le sens ancien du mot avec des animaux et sans aucun caractère religieux." Un bœuf, un âne, une poupée représentant une petite savoyarde… "Dans ces conditions je suis parfaitement en conformité avec la loi du 9 décembre 1905 qui précise qu’il ne doit pas y avoir de signes religieux sur les bâtiments publics."

Bernard Cartier, maire de Chatillon-sur-Cluses. © Radio France - Richard Vivion

Statue de la Vierge

Ce que le maire oublie de dire, c’est qu’entre le 19 novembre (date de l’installation de la crèche) et le 3 décembre, sa crèche avait une toute autre allure. "Il y avait un ange, une statue de la Vierge et un berceau avec sans doute l’enfant Jésus", détaille Jacques Bondois. Membre de l’association Vigilance Laïcité Faucigny, il a donc écrit (fin novembre) au maire pour lui demander de respecter la loi. Message visiblement reçu, Bernard Cartier a fait retirer les figures religieuses.

La crèche de la mairie de Chatillon-sur-CLuses avant les modifications (photo prise par l'association Vigilance Laïcité Faucigny). -

Fin de l’affaire ? L’association reconnait que désormais cette crèche ne pose plus de problème mais elle s’interroge sur les réelles motivations de l’édile. "Est-ce une simple méconnaissance de loi ou une volonté d’affirmer que la terre de Chatillon est une terre chrétienne et là il y a discrimination." "Ici, on a un grand respect des traditions, répond Bernard Cartier. Et tant que je serai maire, la tradition sera respectée." Respectée avec une crèche "au sens ancien du mot" pour aussi respectée la loi.