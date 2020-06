Déconfinement : mise au point du préfet des Alpes-Maritimes sur la réouverture de la frontière italienne

Une file d'automobilistes et un concert de klaxons : les contrôles pour entrer en France depuis l'Italie, qui a rouvert sa frontière ce mercredi à minuit, déclenchent colère et énervement à la frontière franco-italienne à Menton. Dès sept heures du matin, beaucoup d'automobilistes tentaient d'entrer en France depuis l'Italie, plus que l'inverse. Or les contrôles côté français sont maintenus. Il faut toujours une attestation de déplacement pour revenir d'Italie (si on est italien). Invité de France Bleu Azur Matin, le préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez, met les choses au clair :

"Si vous êtes français, vous pouvez aller et revenir d'Italie librement et sans contrainte."

Notre reporter France Bleu Azur sur place nous signale des embouteillages et de la confusion ce mercredi matin. Pourtant du coté de la préfecture, le message est clair et martelé : il n'y aura plus d'amende dressée ce mercredi et les frontières sont ouvertes pour les Français.

La libre circulation des Italiens vers la France pourra être actée à partir du 15 juin. Le gouvernement français est favorable à la réouverture des frontières intérieures de l'Union européenne à compter de cette date.