Immersion avec ces militants qui traquent les chasseurs en forêt de Brotonne près de Rouen

La chasse à courre, une pratique de plus en plus décriée. Des opposants organisent des actions, notamment en forêt de Brotonne, en Seine-Maritime. Nous avons suivi un groupe de militants.

Maggie, Nolan, Nicolas et Vincent, les militants anti-vénerie

C'est une pratique de plus en plus contestée : la chasse à courre compte 10 000 pratiquants en France. A la fin du mois de septembre, un militant anti-vénerie s'est fait agressé à Ardouval, dans la forêt d'Eawy en Seine-Maritime, alors qu'il filmait une chasse. Mais les relations physiques ne sont pas toujours aussi tendues. Rencontre samedi 3 octobre avec des opposants en forêt de Brotonne, à l'ouest de Rouen.

Un (très) long repérage

Il est 9 heures. Le rendez-vous est donné sur le parking d'une commune en amont de la forêt. "Nous sommes seulement quatre aujourd'hui", indique Nicolas Maugis, l'un des membres de l'association AVA, "Abolissons la Vénerie Aujourd'hui". Cela fait plus de deux ans qu'il milite, tout comme Maggie, que l'on retrouve aussi dans le groupe, accompagnée de son fils de 10 ans, Nolan et de Vincent, un autre opposant.

Première étape, et non des moindres, trouver les chasseurs dans ces 7 000 hectares de forêt, qu'ils ne connaissent pas suffisamment. "C'est seulement la deuxième fois qu'on vient ici", sourit Maggie, au volant du véhicule type Partner. De temps en temps, elle lève la vitre et questionne les promeneurs, essentiellement des cueilleurs de champignons en cette saison. Mais rien.

"Ils ne sont pas discrets, tôt ou tard on arrive à les trouver" - Vincent, militant anti-chasse

"On a repéré un 4x4 qu'on a déjà vu, on va le suivre pour voir s'il a levé des barrières pour trouver le point de départ", explique Nicolas. C'est finalement au bout de deux heures de ronde et de nombreuses fausses pistes, que des vans apparaissent enfin sous les arbres. Cris de joie dans le véhicule.

Une rencontre courtoise

Une fois la voiture garée près des vans, les militants s'équipent d'une caméra GoPro, outil indispensable pour filmer les chasseurs et diffuser les vidéos sur les réseaux sociaux. Le petit Nolan restera dans la voiture avec Maggie qui observe et servira d'informatrice au cas où les chasseurs seraient amenés à changer de position.

Quelques centaines de mètres plus loin sur la route, des véneurs, à cheval. La discussion s'installe rapidement entre partisans et opposants. "Il y beaucoup d'idées reçues", "Votre discours est très dogmatique", "Ce n'est pas la chasse qui vide les forêts, ce sont des idées de citadins" peut-on entendre.

Les militants avec une chasseuse © Radio France - Rudy Pupin

Nicolas explique ce qui lui déplaît dans la chasse à courre : "c'est la méthode de traque, c'est un animal qui va être traqué pendant plusieurs heures. Il va être affolé, acculé, à bout de souffre puis dévoré vivant par des chiens". Bruno débat lui aussi. Il est membre de l'équipage de Brotonne : "on souhaite que notre tradition daigne être maintenue, pas combattue par des personnes qui n'y connaissent rien. Un lion chasse les gazelles, un loup bouffe les moutons, l'ours des montagnes va décimer les troupeaux de moutons et de chèvres, c'est de la prédation naturelle".

Des véneurs dans la forêt de Brotonne © Radio France - Rudy Pupin

Pendant plus d'une heure, les militants suivront les chiens, qui ne trouveront rien aujourd'hui. Mais les deux camps sont satisfaits. Les chasseurs saluent les échanges courtois et sans violence. Ces derniers proposeront même une petite collation aux opposants après cette virée assez sportive.