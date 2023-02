PHOTOS - Immersion avec les pisteurs secouristes de Val-d'Isère pendant les vacances scolaires

Depuis le balcon du petit chalet des secouristes du secteur de Bellevarde à Val d'Isère (Savoie), les pisteurs dominent toute la montagne. En pleine période de vacances scolaires de février, le téléphérique de l'Olympique déverse des centaines de skieurs, sans jamais s'arrêter. Des touristes qui passent sous les yeux aguerris des secouristes.

Les interventions s'enchaînent

Chacun a un talkie-walkie harnaché sur le torse, une "radio", comme disent les pisteurs. En continu, les appels reçus au "central", en bas des pistes, sont renvoyés sur les ondes, et les talkies crépitent en continu avec des annonces de secours. "Ça ne s'est pas calmé depuis les vacances de Noël, il y a beaucoup de monde", explique Ludovic Bois, chef de secteur à Bellevarde, avec 32 ans de métier sur les skis à Val d'Isère.

Ludovic Bois, chef du poste de secours de Bellevarde connaît Val d'Isère comme sa proche avec ses 32 années d'expérience. © Radio France - Matthieu Bonhoure

"Cette année on a eu pas mal de collisions, malheureusement les gens ne sont plus honnêtes et ne s'arrêtent pas, alors que ça cause de graves blessures, raconte-t-il. L'incivilité des skieurs c'est choquant." Les secouristes décrivent des comportements inappropriés qui se multiplient avec la fréquentation en hausse chaque année.

Fréquentation en hausse

Avec une augmentation de 25% de la fréquentation par rapport à l'année passée, le nombre de personnes blessées s'accroît aussi. En moyenne, sur ce secteur de Bellevarde, il y a une quinzaine d'interventions des pisteurs-secouristes. C'est la zone où il y en le plus sur la station de Val d'Isère, alors il faut être bien formé et savoir réagir rapidement. Un appel est passé à la radio, cette fois pour un vacancier avec une grosse douleur à l'épaule.

Depuis le balcon du poste de secours de Bellevarde, Quentin et Éric veillent et attendent la prochaine intervention. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Sur le bord de la piste, Éric, pisteur secouriste, utilise son sifflet pour alerter les skieurs de son passage en motoneige. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Bonnet rose vissé sur la tête, Éric annonce prendre l'intervention. Il enfile un casque et enfourche la motoneige. Sifflet entre les dents pour prévenir de son passage, il descend les pistes en évitant les skieurs. Arrivé à côté de la terrasse d'un restaurant, un touriste britannique d'une quarantaine d'années lui décrit sa douleur. Éric lui demande en anglais ce qu'il s'est passé, puis fait un premier bilan sur place avant de mettre son bras dans une écharpe, alors que le vacancier gémit de douleur.

Ce touriste britannique est arrivé la veille à val d'Isère, mais avec sa blessure à l'épaule après une chute, il ne pourra pas retourner sur les pistes. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Changements des pratiques sur les pistes

Avec ses 17 ans d'expérience dans le milieu, Éric a le sentiment que les gens "skient moins bien et se moquent un peu des autres, certains ont le sentiment qu'ils achètent leurs forfaits et qu'ils sont à Disneyland. " Un sentiment partagé par d'autres pisteurs, qui ont vu les pratiques changer ces dernières années.

"Il y a des comportements dangereux, surtout sur la vitesse que beaucoup ne maîtrisent pas. Ils sont trop nombreux à aller au-dessus de leur niveau", abonde Éric. Du côté de la direction du service des pistes aussi, on constate cette évolution. "Il y a quelques années, pour faire des pistes rouges ou du hors-pistes il fallait un très bon niveau, maintenant le matériel a évolué et l'entretien des pistes aussi, affirme Cédric Bonnevie, le directeur des pistes de Val d'Isère. Alors on voit plus de skieurs aller un peu au-dessus de leur niveau, certains se sentent un peu pousser des ailes"

Pendant les vacances scolaires de février, les stations alpines sont très fréquentées, comme ici à Val d'Isère. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Prendre en charge les blessés rapidement

À peine l'intervention d'Éric terminée, un nouveau message est passé sur les ondes. "Un cas grave", explique Tom, secouriste pisteur, parce qu'il s'agit d'une blessure au dos, tout ce qui touche cette zone du corps étant traité comme une potentielle blessure grave. Cette fois, trois pisteurs se rendent sur place, en ski, avec un traîneau et une coquille. Ils dévalent les pentes à toute vitesse, tout en scrutant bien les alentours pour pouvoir repérer ce skieur blessé.

Sur le côté, un jeune d'une vingtaine d'années est allongé. Greg fait les premières constatations, il apparaît que ce jeune a mal en bas du dos. À coté, Tom et Thomas déploient la coquille, un matelas qu'il faut gonfler sur place pour protéger la victime des chocs et maintenir tout son corps avec le moins de mouvement possible.

À toute vitesse sur les pistes, Tom et Thomas se dépêchent pour arriver rapidement sur les lieux de l'accident. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Tom commence à gonfler la "coquille", un matelas spécial pour protéger la victime des chocs lors de la redescente. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Une saison chargée

Il faut ensuite le soulever, tous en même temps, pour faire glisser le matelas sous le corps de la victime. Puis, les trois pisteurs l'installent sur le traîneau avant de redescendre en ski pour pouvoir le remonter en motoneige au poste de secours. Depuis le début de cette saison, il y a eu près de 850 interventions des pisteurs-secouristes à Val d'Isère. Avec les prochains jours de vacances et le beau temps, les secouristes s'attendent à tourner encore à fond.