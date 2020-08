Immersion dans un camp scout à l'heure du coronavirus

Une scie et des masques...

Le lieu choisi par les scouts pour camper a des airs de paradis : une clairière isolée, une forêt très dense, le tout sur le domaine du château de Passay, près de Sillé-le-Philippe.

Ici, les scouts sont en camp pour 15 jours, sous la supervision d'Antoine Moreau et des autres chefs. "Avec le coronavirus, nous devons être attentifs au respect du port du masque pour certaines activités".

Tentes aérées

Toutes les activités et les jeux impliquant une proximité physique plus de 15 minutes d'affilés nécessitent le port du masque par exemple. Pour Inès et Léo par exemple sont en train de scier une grosse bûche sous le soleil, masque sur le nez.

"J'ai chaud", commence Inès, alors que les deux scouts manient une hache très prudemment, sous l'oeil d'un chef. "Cela n'est pas l'idéal pour respirer, mais il faut faire avec", continue Léo.

Parmi les autres restrictions, les tentes doivent être aérées très souvent.

Les tentes sont aérées en permanence. © Radio France - Elie Abergel

Suzanne, cheftaine du groupe, détaille l'organisation des couchages : "nous avons doublé les capacités des tentes, les scouts ont donc deux fois plus d'espace pour dormir, et doivent dormir tête-bêche. "

Vivre isolés du monde

Les scouts de ce camp devaient partir à Arcachon cet été, mais à cause de l'épidémie, les déplacements sont restreints. Ils restent donc en Sarthe.

"L'idée est de passer 15 jours davantage en autarcie", raconte Antoine Moreau, "et de limiter nos contacts avec le monde extérieur".