Immersion : la première nuit du couvre-feu avec les policiers bisontins

Le couvre-feu a débuté ce mardi soir dans tout le pays. Désormais, de 20 heures à 6 heures du matin, les Français ont l'obligation de rester chez eux. Seuls sont tolérés : les déplacements pour le travail, les motifs familiaux impérieux, pour raison médical ou encore pour promener son chien. Pour cela, il faut vous munir d'une attestation. Pour cette première nuit de couvre-feu, France Bleu Besançon a suivi les patrouilles de police bisontines.

Des policiers qui veillent au grain. Dès 20 heures, la commissaire de permanence du commissariat de Besançon, Juliette Dupoux et son équipe effectuent déjà des contrôles rue de Dole. "Nous avons choisi cet axe car il est très passant. C'est une façon de voir si les gens se conforment au couvre-feu", précise la commissaire.

Une trentaine de contrôles a été effectué peu après 20 heures, rue de Dole, à Besançon. © Radio France - Virginie Vandeville

Tolérance zéro dès ce mardi soir

Au total, une trentaine de voitures est contrôlé. Malgré quelques oublis, aucune verbalisation n'est distribuée. Seul un conducteur repart avec une amende pour défaut d'assurance. Juliette Dupoux, la cheffe de la sûreté départementale le précise : il y a une tolérance zéro dès ce mardi soir pour les contrevenants.

"Les gens viennent à peine de sortir du travail, donc nous prenons cela en compte. Mais aujourd'hui, cela fait un an que nous sommes dans une période de confinement et de Covid où les règles sont répétées très régulièrement et où tout le monde a conscience qu'il faut avoir une attestation pour se conformer à ce qui est demandé par le gouvernement pour la sécurité de tous. Il faut que les sorties "plaisir", ne se fassent plus après 20 heures."

La commissaire et cheffe de la sûreté départementale, Juliette Dupoux lors d'une opération de contrôle, ce mardi soir. © Radio France - Virginie Vandeville

Une fois ces premiers contrôles effectués, la patrouille revient au commissariat. Le capitaine Michel Perrin fait état, par écrit, auprès de ses supérieurs du travail effectué sur le terrain. Un travail administratif fréquemment perturbé par des appels au talkie-walkie.

Le capitaine Michel Perrin, ce mardi soir dans son bureau, au commissariat de Besançon. © Radio France - Virginie Vandeville

Une des patrouilles l'alerte alors de l'ouverture d'une épicerie sur les quais. "C'est illégal. Tout commerce doit désormais fermer ses portes à 20 heures comme l'exige le confinement", explique le capitaine. L'intervention est demandée. Les hommes s'équipent et nous voilà reparti. A l'arrivée des policiers, le propriétaire de ce commerce ne semble pas comprendre. Il était selon lui persuadé d'être dans son bon droit, sachant que d'autres commerces étaient ouverts à proximité de chez lui. "Nous avons constaté qu'à 23 heures 30, vous étiez le seul ouvert monsieur. Vous n'avez pas le droit", le recadre Michel Perrin, Pour "cette mauvaise foi", l'épicier est donc verbalisé de 135 euros d'amende.

La difficile application du décret du couvre-feu

Si le capitaine Michel Perrin reconnaît le respect globale des règles par les bisontins lors du confinement, et ce soir-là du confinement, un autre appel du 17 les obligent de nouveau à intervenir. Cet appel provient du centre d'opération, situé au premier étage.

Le centre d'opération du commissariat de Besançon. © Radio France - Virginie Vandeville

Les yeux du ciel

"Nous sommes un peu les yeux du ciel", sourit l'un des trois opérateurs de la nuit, les yeux rivées sur les écrans diffusant les images en direct des caméras de surveillance de la Ville. Le centre réceptionne aussi tous les appels des personnes ayant composé le 17. Ce sont eux qui alertent donc le capitaine en fonction des informations qu'ils collectent.

L'appel concerne une fête illégale. C'est un habitant de la résidence qui a composé le numéro. 30 personnes se seraient rassemblées pour fêter la fin des partiels de première année de médecine. Les hommes de la BAC interviennent les premiers pour vérifier ces informations.

Puis c'est le tour de toutes la patrouilles de police de les rejoindre, menés par le capitaine Michel Perrin. Sur place, derrière les quelques fenêtres allumés les policiers aperçoivent les silhouettes de nombreux jeunes.

Intervention de la BAC et des patrouilles du commissariat de Besançon, rue de frasnois. Des fêtes illégales étaient organisées dans une résidence étudiante. © Radio France - Virginie Vandeville

Les contrôles sont réalisés dans deux appartements. L'un rassemble un peu plus de six personnes, l'autre une vingtaine, dont une bonne partie a pris la fuite avec l'arrivée des forces de l'ordre.

"On fête nos partiels. On est venu avant le couvre-feu et nous allons repartir demain matin. C'est vrai qu'on ne porte pas de masques mais on a fait attention. Depuis le début de l'année, nous sommes tout seul chez nous. C'est la première fois qu'on se revoit avec la fin des partiels de médecine" tente de se justifier une fêtarde.

Les forces de l'ordre sont intervenus à trois reprises dans cette résidence étudiante, dans la nuit de mardi à mercredi. © Radio France - Virginie Vandeville

Les policiers bottent en touche quant à savoir s'il s'agit bien là d'une infraction du couvre-feu. La difficulté ce mardi soir, pour le capitaine Perrin, est d'avoir reçu le nouveau décret du couvre-feu en début de soirée. Impossible pour lui de feuilleter en aussi peu de temps la centaine de pages du document. "A chaque nouvelle réglementation ou nouvelle loi, il y a un temps d'adaptation. On rentrera dans la routine dès demain. Les situations vont se succéder et se ressembleront. On aura des références et tous les éléments en tête", assure Michel Perrin.

Pas de sanction pour cette fois pour les fêtards. Mais trente minutes après l'intervention, un nouvel appel provenant de cette même résidence étudiante indique de nouveau des rassemblements sauvages dans un autre appartement. Le propriétaire des lieux, un brin éméché n'esquivera pas une verbalisation pour tapage nocturne.

Les policiers interviendront une troisième fois dans cette résidence en fin de nuit. Une nuit qui s'est avérée plutôt calme assure les forces de l'ordre.

Immersion avec les forces de l'ordre de Besançon, ce mardi, lors de la première nuit d'application du couvre-feu. Copier

Le couvre-feu a été respecté dans le centre-ville de Besançon, rue des granges. © Radio France - Virginie Vandeville

La Grande rue vide, ce mardi soir à Besançon. © Radio France - Virginie Vandeville