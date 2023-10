Immeubles effondrés rue de Bourgogne : la mairie d'Orléans assigne les assureurs en justice

La ville d'Orléans assigne en justice les assureurs des immeubles effondrés au bout de la rue de Bourgogne, aux numéros 17,19 et 21. Elle demandera au juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans, lors d'une audience le 27 octobre prochain, de les obliger à démolir les trois immeubles rendus inhabitables suite à un mouvement de terrain en janvier 2022. Sous peine d'une astreinte par jour de retard, s'ils ne le font pas dans les plus brefs délais.

En juin dernier, la mairie d'Orléans avait dit constater une situation de blocage, dans la prise en charge des travaux de démolition de ces immeubles par les compagnies d'assurance, malgré la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle intervenue dans ce dossier en juin 2022. Il s'agit maintenant d'accélérer la démolition de ces habitations pour sécuriser l'ensemble du quartier.

Plus haut dans la rue, un recours visant l'Etat

Concernant les immeubles situés un peu plus haut dans la rue, menacés, eux, à l'automne dernier, des numéros 77 à 83, la ville dit avoir formulé un recours gracieux auprès du ministère de l'Intérieur. Celui-ci avait rejeté la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, estimant que les fondations de ces bâtiments avaient été affectées par la rupture d'une canalisation.

La cause de la formation d'une cavité sous ces immeubles est bien liée à une cavité souterraine, soutient la mairie. Elle assure que la présence de cavités et la mauvaise qualité des sols dans la rue de Bourgogne est avérée, qu'elle s'est déjà produite par le passé, notamment en 1955 et que les problèmes sont du même ordre. Dans ces immeubles, les riverains disent n'avoir aucune information sur la prise en charge des travaux de comblement de la cavité à l'origine de leur évacuation, en octobre 2022. Ils ont pu regagner leurs logements au bout de quelques semaines.