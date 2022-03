Immeubles effondrés à Bordeaux : la dernière phase de travaux de sécurisation rue de la Rousselle est lancée

Une soixantaine de riverains de la rue de la Rousselle devraient pouvoir rentrer chez eux à la fin du printemps. Soit près d'un an après l'effondrement des deux immeubles situés aux numéros 19 et 21. La troisième et dernière phase de travaux de sécurisation a démarré lundi 14 février, elle doit durer trois mois. À l'aide d'un engin de chantier, cinq ouvriers enlèvent les derniers gravats et éléments instables : ceux qui se trouvent dans la dent creuse, là où les deux bâtiments se sont écroulés.

"Les gravats peuvent concourir à soutenir les murs donc en les enlevant on prend un risque " - Jean-Jacques Chautant, le directeur des bâtiments de Bordeaux métropole.

"Il faut faire ça de manière très prudente, indique Jean-Jacques Chautant, le directeur des bâtiments de Bordeaux métropole. On procède par avancée dans la parcelle de deux mètres cinquante et on vient stabiliser les murs puisque les gravats peuvent concourir à soutenir les murs donc en les enlevant on prend un risque."

Lors de cette troisième et dernière phase de travaux de sécurisation rue de la Rousselle, les derniers gravats seront retirés et les immeubles mitoyens stabilisés. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Au fur et à mesure des grandes poutres métalliques seront installées pour soutenir les deux bâtiments mitoyens encore debout, à savoir les numéros 17 et 23. Une fois les travaux terminés et après validation des experts, la plupart des riverains devraient pouvoir rentrer et la rue sera rouverte aux piétons. Mathilde Bouillon, la gérante d'une épicerie dans la rue d'à côté s'en réjouie. "Globalement les trois quarts de mes clients étaient des habitants de la rue de la Rousselle", affirme-t-elle.

© Radio France - Elsa Vande Wiele

Installé rue de la Rousselle, à deux pas des immeubles effondrés, le patron du restaurant Arcada, Sofian Bouahbib, lui est déjà content de pouvoir de nouveau travailler. Son établissement a rouvert il y a une dizaine de jours. "Un grand soulagement après 8 mois de fermeture, confie-t-il. J'ai hâte que la phase trois des travaux soit terminée et qu'on puisse avoir une rue qui ressemble à une rue parce que c'est pas encore vraiment le cas !"

